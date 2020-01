Estudiantes sonorenses en China están fuera de peligro

Onésimo Mariscales dijo que son 17 jóvenes los que se encuentran estudiando una licenciatura en China, quienes está fuera de riesgo y se mantiene constante monitoreo

Onésimo Mariscales Delgadillo, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Cultura indicó que 17 jóvenes sonorenses se encuentran en China becados para estudios de licenciatura y maestría y que se mantiene diálogo constante y directo con ellos, constatando que se encuentran fuera de riesgos.

Son, dijo, 4 hombres y 13 mujeres que están hospedados en diferentes ciudades, todas ellas alejadas de la zona de riesgo sanitario y constantemente monitoreados.

Los jóvenes estudian en las universidades Harbin Institute of Technology (HIT University) en Heilongjiang, NorthwesternPolytechnicalUniversity (NPU University) en Xi’an y Jiangsu University (JSU University) en Jiangsu, localizadas a mil 500 kilómetros de distancia aproximadamente del lugar donde se detectaron los primeros casos de coronavirus.

“Hemos estado atentos desde que surgió el tema, no hemos dejado de estar en comunicación con Andrés Bedolla que es el director general de China Campus Network y con los jóvenes en las diferentes universidades”, precisó.

Mariscales Delgadillo indicó que hasta este miércoles que estuvieron en comunicación con los jóvenes que estudian licenciaturas y maestrías en China, la información generada por ellos es que se encuentran bien y todo se desarrollaba de manera normal.

Recordó que los jóvenes sonorenses se encuentran en China desde el mes de agosto pasado y la estadía sería por un año, gracias a un convenio de colaboración que promovió la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano con China Campus Network.

El subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEC mencionó que el mensaje a los padres de familia de los jóvenes que se encuentran en el país asiático es que por instrucción de la gobernadora y del secretario de Educación y Cultura, todos los días monitorean su situación.

“El gobierno del Estado, a través de la SEC, estamos muy atentos para cualquier situación que pudieran requerir los jóvenes, de apoyo, orientación y asesoría y de manera directa todos los días lo estamos haciendo”, aseguró.

A disposición de los padres y madres de familia se tiene a disposición el número de la educación 2897600 al 05 para que se comuniquen a la Dirección de Internacionalización y Asuntos Globales o bien con persona del Instituto de Becas y Crédito Educativo, y conozcan más a detalle la situación de manera particular.