Esperan para marzo cancelación de alumbrado público

Ivanova de los Reyes

Actualmente el Cabildo está revisando los documentos presentados para cancelar la concesión a la empresa

En el primer semestre de este 2020 se estima se dé un fallo final sobre la cancelación del Alumbrado Público de Hermosillo, reveló el Secretario del Ayuntamiento, Joaquín Rodríguez Vejar.

El funcionario municipal, señaló que el Cabildo local sigue con el proceso de revisión de la documentación que se presentó para la revocación del Alumbrado Público que presentó el Ayuntamiento en noviembre del 2019, y se prevé que emita una resolución en marzo próximo.

“Sigue el proceso que va caminando, es algo que aún no se define. Cabildo está trabajando en eso, ellos están analizando toda la documentación que se presentó durante el proceso y todavía no hay una solución, pero en eso andamos», dijo.

Rodríguez Vejar mencionó que el proceso de revisión del contrato de este servicio que se firmó en 2017 es largo y complicado ya que ambas partes están presentando pruebas para defender sus posturas, sin embargo, el Ayuntamiento seguirá apoyándose en las leyes para evitar que se paguen sumas millonarias por la concesión de este servicio y no afectar la economía de los hermosillenses.

El funcionario puntualizó que están abiertos a escuchar alguna propuesta que permita destrabar este conflicto, sin embargo, no ha habido acercamiento por parte de la empresa para resolverlo de mutuo acuerdo.

«Las puertas no están cerradas, pero está el proceso oficial en el Cabildo; ahorita está roto el diálogo, no ha habido acercamiento oficial por parte de la empresa», finalizó.