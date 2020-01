Es poco viable ingreso de Coronavirus a Sonora

La Secretaría de Salud en el estado fortaleció los sistemas de vigilancia epidemiológica que se implementan en los aeropuertos y puertos fronterizos, así como el monitoreo binacional con Arizona, ante el nuevo brote de Coronavirus que se tiene en China.

Dénica Cruz Loustaunau, directora de Epidemiología de la dependencia estatal, puntualizó que no se puede decir que los riesgos de introducción al país y a Sonora de este padecimiento son nulos, sin embargo, por el momento es muy bajo, ya que los casos registrados se han limitado a países del continente asiático.

“Así empezamos con la Influenza, que la escuchábamos al otro lado del mundo, así empezamos también con Zika y con Chikungunya, por eso no podemos decir que el riesgo es nulo, sin embargo, es muy bajo por el momento dado que en China se están aplicando medidas para que no salga del país el virus”, indicó.

En ese país, dijo, se tiene mucha experiencia en el manejo de las enfermedades causadas por Coronavirus, añadió, ya que históricamente ha sido el productor de este tipo de virus, por lo que se espera que van a aplicar las medidas pertinentes para que el padecimiento no salga de China.

Cruz Loustaunau, apuntó que por parte de la Dirección General de Epidemiología, quien en México es la rectora en materia de medidas de vigilancia epidemiológica, se instruyó a los estados fronterizos y a las entidades que tienen vuelos internacionales que apliquen filtros en los aeropuertos y se mantenga una vigilancia activa en la frontera.

Esto, agregó la funcionaria estatal, con la intención de identificar de manera oportuna un caso probable de enfermedad causada por Coronavirus y así aplicar las medidas pertinentes inmediatas.

“Las llegadas a Hermosillo son de la Ciudad de México, no vienen de Europa o de otra parte del mundo, pero podemos recibir a través de la Ciudad de México personas que sean residentes de aquí de Hermosillo o que vengan por motivo de trabajo de Europa o incluso de China”, explicó.

Par finalizar, comentó que los Coronavirus son virus respiratorios que se identificaron desde hace al menos 10 años, y fue el siete de enero del 2020 que se emitió un comunicado sobre la identificación de un nuevo virus de este tipo en una persona en China y hasta el 16 de enero, se tienen 43 casos y dos defunciones en ese país.