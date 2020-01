Entrega gobernadora obras en el sur de Sonora

Además, la mandataria Claudia Pavlovich exhortó a respetar los derechos de la niñez y lamentó el accidente de jornaleros del jueves por la tarde

A proteger los derechos de la niñez llamó la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, y a quienes no cumplan que se aplique la ley, dijo previo a la gira de trabajo por Rosario Tesopaco y Quiriego, dónde entregó obras, acciones de vivienda, y apoyos para familias afectadas por las lluvias recientes.

La mandataria estatal lamentó el accidente que ocurrió en la costa agrícola de Hermosillo donde se transportaban trabajadores del campo, e instruyó a la Secretaría del Trabajo a intensificar las inspecciones para corroborar que no estén trabajando niñas y niños.

“Apelo a la conciencia, a la buena disposición de que no estén contratando niños y que por supuesto la gente tenga seguridad social, es lo justo, y es lo correcto, y el que no lo haga que se le aplique la ley en todo su rigor como debe de ser”, aseveró.

En Rosario Tesopaco, la mandataria fue recibida con entusiasmo por parte de los pobladores de ésta y comunidades ejidales, donde entregó acciones de vivienda e insumos provenientes del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), como láminas, cobertores, colchonetas, impermeabilizantes y guantes a familias afectadas por las pasadas lluvias.

PavlovichArellano caminó por las calles de Rosario, donde estuvo en contacto directo con los ciudadanos, quienes le agradecieron por los apoyos que ha entregado en el municipio, posteriormente cortó el listón del tejaban y la rehabilitación del piso de la casa ejidal de esta comunidad.

«Quiero decirles que voy a seguir chambeando bien duro por mi gente, ya tengo cuatro años, cuatro meses y tres días como gobernadora, ya me falta un año para salir y como siempre les he dicho, lo importante para mí es salir con la frente en alto, de haber hecho lo mejor por lo que más quiero, por mi gente, de darles la cara, decirles que sí se puede, y a lo que no se puede también, porque eso yo sé que es lo que ustedes valoran, la verdad antes que nada”, indicó.

En Quiriego, acompañada por habitantes de esta comunidad, PavlovichArellano entregó la obra de pavimentación de la calle Yucatán, entre Progreso y Principal, que era muy anhelada y había sido abandonada al retirarse los recursos del gobierno federal, pero con mucho esfuerzo se concluyó con recursos estatales.

Además, entregó insumos para personas afectadas por lluvias pasadas destacando: despensas, láminas galvanizadas, cobertores, colchonetas, impermeabilizantes y guantes.

Luego de destacar la importancia que reviste en su gobierno el sector educación, la mandataria dijo que se ha entregado el camión escolar a esta comunidad y becas para que los alumnos continúen con sus estudios y sigan preparándose.

Pavlovich Arellano,hizo un recorrido por el centro de salud de Quiriego, el cual fue rehabilitado en beneficio los habitantes de esta comunidad y recorrió las calles donde convivió con los habitantes