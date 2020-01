Entrega gobernadora apoyos en la Sierra Alta

Beneficia a damnificados de las lluvias de finales de 2019, además de entregar sillas de ruedas y obras de infraestructura urbana y escolares

Para mejorar la calidad de vida de las familias de la sierra alta de Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó apoyos a los afectados por las pasadas lluvias, así como sillas de ruedas y obras de infraestructura urbana y escolar en los municipios de Bacadéhuachi, Nácori Chico, Huachinera y Bacerac.

En su gira 344 por la entidad, y primera de 2020, la mandataria estatal hizo entrega de los apoyos del Fonden, derivados de la declaratoria de emergencia por las pasadas lluvias que provocaron serias afectaciones a su paso; apoyos que constan de láminas, despensas, agua embotellada, colchonetas, cobijas, guantes, impermeables, hule negro, botas de hule, kit de aseo personal, de limpieza y de cocina.

La gobernadora deseó a todos los sonorenses lo mejor en este inicio de año.»Quiero desearles un muy feliz año, lleno de salud, lleno de bendiciones, decirles que yo voy a seguir trabajando con ustedes y para ustedes, para todos los sonorenses, porque sé que todos tienen alguna necesidad», expresó.

La mandataria estatal enfatizó que desde el inicio de su administración ha dejado claro que en Sonora no existen municipios grandes ni pequeños, de ahí la importancia de visitar cada uno de ellos y apoyar a quienes más lo necesiten.

Acompañada de los Manuel Madrid Galaz, Jorge Luis Portillo Arvizu, Jesús Manuel Rojas Barreras y Alba Luz Ferra Martínez, presidentes municipales de Bacadéhuachi, Nácori Chico, Huachinera y Bacerác, la gobernadora entregó, además, en cada municipio, sillas de ruedas a personas en condiciones vulnerables.

En Nácori Chico, la mandataria sonorense recorrió el nuevo centro de salud recién construido y aseguró que muy pronto será equipado para que los nacorenses sean atendidos como lo merecen.

En Huachinera, la titular del Ejecutivo Estatal entregó también la obra de construcción del tejabán de la Escuela Primaria “Benito Juárez”, con la que cientos de alumnos se beneficiarán al poder realizar actividades físicas y recreativas bajo sombra; y anunció que en los próximos días se entregarán 160 títulos de propiedad para dar certidumbre a familias que por años lo anhelaban.

“Estoy muy contenta de entregar esta obra, son pequeñas obras que sé qué hacen la gran diferencia para nuestros niños en nuestros municipios, como siempre les he dicho, para mí no hay municipio grande ni pequeño y estoy muy contenta de estar aquí”, afirmó.

En Bacerac, adicional a la entrega de apoyos, Pavlovich Arellano inauguró la rehabilitación de banquetas en la Plaza Pública 5 de mayo, con lo que inicia la remodelación de la plaza, además de varias sillas de ruedas a través de DIF Sonora.

También, anunció las obras de rehabilitación total de la cortina del represo del Río Bavispe, petición que tenían los habitantes del municipio por varios años, además del inicio del proceso para la regularización de 860 predios.