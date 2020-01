Les dan “pitazo” público a la delincuencia del Norte de Sonora para que no salgan a la calle

Las autoridades no tienen porque avisarles a las bandas delictivas que reforzarán la vigilancia en el Norte del estado de Sonora. No deben de darles el “pitazo” para que se escondan o para que estén en alertas porque todas las policías que operan en la entidad, además de elemento del Ejército, realizarán operativos en toda la región desde Santa Ana hasta Nogales, además de los municipios de Altar, Pitiquito, Caborca, Cananea, Ímuris, Agua Prieta, entre otros.

Esto lo informó el director general de la Policía Estatal de Seguridad Pública, José Luis Urban Ocampo, quién señaló que la vigilancia policiaca iniciará en Nogales, pero realizarán recorridos por todo el Norte del estado, con el fin de fortalecer la seguridad con patrullajes por tierra y aire. En los operativos efectivos del Ejército, Guardia Nacional, Policía federal y de las fiscalías federal y estatal, así como las policías municipales. Vamos a esperar resultados en unos días más.

Sobre las fotografías y videos que han circulado en redes sociales en donde un comando armado fue visto en Magdalena de Kino el pasado martes en la madrugada, el jefe policiaco, dijo que las autoridades todavía no saben si son reales o falsas, pero que la Policía estatal estará celebrando operativos en forma permanente en coordinación con otras fuerzas policiacas. Según las fotografías, fueron algunos vehículos blindados que llegaron a una gasolinería de Magdalena, en donde se podían mirar a hombre fuertemente armados con rifles de asalto y de alto poder.

Los operativos policiacos que planeen realizar las autoridades no deben de hacerlos públicos para no “alertar al enemigo”, sin embargo, en ocasiones hasta convocan a conferencia de prensa para que aparezca en todos los medios de comunicación. Deben de dar “golpes sorpresas” para que las bandas criminales no puedan meter ni las manos al momento de caerles los policías y soldados. Pero, al parecer, les avisan para que se escondan o para que no realicen sus actividades mientras las “fuerzas del bien” se encuentran en la región.

En los barrios y colonias de los municipios de Sonora, todos los vecinos saben quiénes son los malos y quienes los buenos. En el mundo empresarial pasa lo mismo, como en los gobiernos, pero nadie se atreve a “echarles el guante”, porque son personajes muy poderosos dentro de la economía nacional y el Gobierno federal, estatales y municipales. En Sonora se sabe bien quienes trabajan honestamente y quienes NO, y, hasta me atrevo a decir, que los malos son protegidos por los gobiernos de los tres niveles. Ojalá las cosas cambien para bien de los sonorenses y mexicanos.

Asegura Policía estatal 135 cartuchos y tres autos robados en Magdalena, Sonora

En operativo de vigilancia por el municipio de Magdalena de Kino, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) logró recuperar tres automóviles con reporte de robo y más de 100 cartuchos útiles.A través de la colaboración por la seguridad de los municipios de Sonora, se logró la tarde del miércoles 29 de enero, recuperar tres automóviles con reporte de robo, entre estos una camioneta Ford, Explorer, modelo 2012 reportada como robada el 26 de abril del año pasado, misma que se localizó cuando la PESP realizaba patrullajes en uno de los caminos que conduce al río de Magdalena, realizando el hallazgo debajo del puente.

Alrededor de las 20:00 horas de este miércoles entre el tramo carretero Magdalena-Tubutama se logró recuperar un automóvil Chrysler 300 que resultó con reporte de robo desde el 12 de febrero del 2019. También en recorridos de vigilancia sobre la brecha de Magdalena vieron que había un automóvil BMW X5 de color negro, al inspeccionarlo encontraron que había una bolsa con 135 cartuchos, siendo asegurado con las medidas de seguridad para los trámites legales correspondientes…Por supuesto que no hubo personas detenidas y las investigaciones continúan.

Inaugura Gobernadora Parque Cultural y red de agua potable en La Colorada

Desde el inicio de mi administración hemos hecho un gran esfuerzo por rescatar toda expresión cultural, porque Sonora está lleno de grandes artistas y hermosos monumentos y eso nos llena de orgullo, enfatizó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al inaugurar el Parque Cultural Frontispicio de La Colorada.

Acompañada por Marco Antonio Platt Escalante, alcalde de La Colorada; Karla Salcido de Platt, presidenta de DIF Municipal de La Colorada; y de Manuel Puebla, secretario de Desarrollo Social (Sedesson), la mandataria estatal destacó que en cada municipio hay siempre bellas construcciones qué presumir, y en La Colorada no podría ser la excepción con el Frontispicio.

“Me da mucho gusto verlo rehabilitado, reconstruido, para que todos ustedes se sientan orgullosos y tengan un lugar que es un ícono de la cultura aquí en La Colorada”, dijo.

Gracias al trabajo coordinado entre Gobierno del Estado a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), del actual Ayuntamiento, así como del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), resaltó la titular del Ejecutivo Estatal, se pudo rehabilitar esta área para que la comunidad pueda contar con un espacio de esparcimiento público.

Destacó que el Frontispicio del templo católico de La Colorada, ha sido testigo de los grandes cambios en la historia de la región y hoy, es digno de ser enaltecido, ya que fue construido alrededor de 1890, dedicado a la Virgen María, además de ser parroquia desde 1902.

