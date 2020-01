Peligra pueblo con violencia desatada en el país. El gobierno no ha podido con el “paquete”

Qué peligrosa se está poniendo la situación en Hermosillo y en otros municipios del estado y, la verdad, no se ven adelantos en los programas preventivos de las autoridades. Con declaraciones por parte de la alcaldesa capitalina, Celida López Cárdenas, no se resolver nada, ya que la ciudadanía está exigiendo respuestas efectivas. Las fuerzas del mal se están apoderando del clima de inseguridad y ninguna policía de los tres niveles de gobierno han podio aminorar la violencia. Los vehículos militares se la pasan turisteando por los bulevares, calles y avenidas de Hermosillo, pero esto no atemoriza en nada a la delincuencia y los crímenes, asaltos y robos continúan.

Ya no se puede salir con la familia a las plazas públicas, restaurantes o simplemente a caminar o pasear en auto, debido a la violencia que se registra en cualquier lugar, en donde uno, en donde menos lo piensa, podría perder la vida en manos de delincuentes relacionados con le crimen organizado o por malandros sicarios, que, al parecer, está “inundada” la ciudad y el estado. Ya lo he comentado en otras ocasiones, cualquiera vago de barrio porta arma de grueso calibre y metralleta automáticas, entre otras, de las mejor conocidas como “cuerno de chivo”. Los hechos ocurridos a últimas fechas ponen a la población en una situación de peligro.

No quiero ser alarmista pero la realidad que se está viviendo en Hermosillo y otros municipios del estado, no se pueden borrar con declaraciones de los funcionarios de gobierno, sino con acciones positivas en donde se sienta que en realidad se está haciendo algo para proteger a los habitantes de Sonora de las fuerzas del mal del crimen organizado, entre ellos los asesinos a sueldo conocidos como sicarios. En Sonora, ya no es ningún secreto, operan cabecillas de grupos de narcotraficantes y otras bandas, que conviven con la sociedad en general, principalmente en las altas esferas. Estos grupos están incrustados en donde quiera, en los barrios y colonias, en las grandes empresas y en la sociedad en general. A veces pienso que estos grupos son los que gobiernan al mundo.

También creo que las autoridades no investigan, porque están “atadas” de pies y mano, solo hacen declaraciones para que se diga algo con relaciones a los hechos de violencia registrados en todo lo ancho y largo del país. Si las fuerzas del mal siguen creciendo, es porque los gobiernos de los tres niveles no pueden hacer nada, eso es lo preocupante. Y, como dice el “Buki” mayor, “a dónde iremos a parar” si esas fuerzas están gobernando a nuestro México, lindo y querido. El presidente Andrés Manuel López Obrador en poco más de un año de gobierno ya demostró que no puede y que la Guardia Nacional solo fue una salida para hacer creer a la ciudadanía.

De nuestro paisano, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el país, le echó la culpa al exsecretario de Seguridad del presidente Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, cuando el problema de la inseguridad y otros males del país son recientes. La verdad, no se está haciendo nada para solucionar el problema y el Presidente feliz con sus show mañanero en donde todo se le festeja, aunque la “jalada” del rifa del avión presidencial ha sido el hazmerreir de todos los gobierno del mundo. Pero así lleva toda la semana López Obrador, mientras el país se le “desmorona en las manos. Ya no tardan las enuncias de sus funcionarios.

Firma Trump el T-MEC en la Casa Blanca y ya solo falta Canadá

En presencia del canciller mexicano Marcelo Ebrard, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó este miércoles el nuevo acuerdo comercial de América del Norte, el T-MEC, en una ceremonia en la Casa Blanca. Es un día de grandes celebraciones en los tres países», dijo Trump en el acto ante unos 400 invitados, entre ellos miembros de su gabinete, legisladores de todo el país, trabajadores, agricultores y directores ejecutivos de empresas, así como funcionarios de México y Canadá.

El T-MEC, que actualiza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de 25 años, ya fue aprobado por los Congresos de Estados Unidos y México, y Canadá inició el lunes el proceso para su ratificación. Ebrard celebró la firma del TMEC, al señalar que con este nuevo paso «va concluyendo la etapa de incertidumbre» para la economía del país.

Trump convirtió la renegociación del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en una prioridad durante su campaña de 2016 y, al asumir la presidencia de Estados Unidos, ordenó una renegociación del pacto comercial vigente desde 1994. Incluso amenazó con abandonar el TLCAN si no podía obtener un mejor trato comercial para Estados Unidos, creando incertidumbre sobre el comercio regional.

Ahora, el presidente norteamericano planea promocionar el acuerdo en los eventos en las próximas semanas mientras busca un segundo mandato. Trump ha presentado el acuerdo como «un nuevo modelo de comercio para el siglo XXI». Ya sólo falta la ratificación en el Parlamento de Canadá, con la cual el acuerdo estaría listo para su entrada en vigor 90 días después de la aprobación canadiense.

