Los gobiernos generan desempleo con tanto despido de personal y malos salarios

En Sonora no queremos sufrir como el resto del país con tanta violencia y ya es tiempo de hacer haga algo para acabar con la violencia que azota al estado. La entidad se ha convertido en una zona de peligro y esto podría afectar las entradas de divisas extranjeras y nacionales. Son muchos los crímenes cometidos en lo que va del año, tanto en Hermosillo como en el resto del estado. Ya basta de declaraciones y llegó el momento de presentar resultados a la ciudadanía. La mayoría de los muertos en el inicio de año son jóvenes que no rebasan los 30 años y menores de 20.

Que las causas de las muertes son “por andar en malos pasos”, pero cuando los gobierno no ofrecen seguridad de empleo, es normal que los jóvenes busquen otras opciones de trabajo y es cuando caen en las redes de la delincuencia organizada. En Sonora existe mucho desempleo y los pocos que se registran son mal pagados.

El gobierno federal está sorteando empleos a personas con título profesional y maestría pagando salarios de 11 mil pesos mensuales, condicionados a ser enviados a las diferentes plazas del país en donde ellos tendrían que pagar sus gastos.

Con ese salario quieren que los trabajadores paguen hospedajes, transporte, alimentación, vestido. Agua, luz y demás gastos fijos. Con este salario un país no puede salir adelante. Estos empleos son para la población en general, pero ni un joven recién salido de la universidad podría sostenerse fuera de sus ciudades con estas miserias de salario. Los gobiernos, estatal y municipales, están fomentando el desempleo con tantos recortes de personal, cargándose el trabajo a los empleados que se van quedando mientras llegan sus turnos de quedar fuera de la nómina por falta de dinero.

Son muchas las personas que han sido dadas de baja en el Gobierno del estado y en los 72 municipios de la entidad y, estos ex trabajadores burócratas se la pasan deambulando por las calles en busca de un empleo. La mayoría laboraron muchos años en las administraciones públicas como trabajadores de confianza y nada más se les ocurre a los gobiernos los dan de baja y sin ningún derecho…

Para que no digan que somos “malos” les vamos a entregar una pequeña indemnización, les dicen a los ahora exempleados, que aceptan por necesidad y porque ya no son los jovencitos que entregaron sus mejores años a los gobiernos a lo que sirvieron.

Jóvenes aún, con un mundo de experiencia, no pueden colarse en ningún empleo porque están “muy viejos”, cuando apenas están a punto de llegar a los 50 años. Son profesionistas, con experiencia, con uno o más títulos, algunos con maestrías, y no pueden encontrar un empleo digno de acorde a su profesional y solo les queda entrarle “a lo que sea”, con tal de ganar un salario mínimo, pero un sueldo con todas las prestaciones de ley…Qué triste futuro para México y los mexicanos, que en lugar de avanzar hacia el “primer mundo” no estamos rezagando en la cola.

Por este motivo se han incrementado los robos, asaltos y la delincuencia organizada. Los padres de familias tienen que llevar dinero al hogar para darle de comer a sus hijos y prácticamente los malos gobierno los están obligando a robar…hay ganas de trabajar, pero los padres de familia no encuentran un empleo en donde demostrar lo que saben hacer. Los gobiernos nada más despiden a sus trabajadores sin preocuparles que será de ellos y sus familias…Ahora, con el nuevo Gobierno federal vamos para atrás, al menos no ha mostrado nada “en la bola” después de un año de labores.

Asesinan a ex jugador de Naranjero de Hermosillo Narciso Elvira en Veracruz

La tarde de este martes fue asesinado Narciso Elvira Delgado, ex beisbolista profesional, quien fuera jugador de las grandes ligas con los Cerveceros de Milwaukee y de Naranjero de Hermosillo en la Liga Mexicana del Pacífico. El ex pelotero profesional fue emboscado junto con su hijo, a la altura de la congregación Paso del Toro, municipio de Medellín de Bravo. Los primeros reportes indican que al parecer una banda pretendía secuestrarlo.

Elvira Delgado residía en la congregación Cocuite, municipio de Tlalixcoyan, de donde de acuerdo con lo informado por sus familiares a la policía, salió para trasladarse a Hueyapan de Ocampo, pero cuando llegaba al entronque con la carretera federal, era esperado por un grupo armado. Se dijo que al ver la situación, el ex lanzador de Naranjeros intentó escapar, pero los delincuentes le dispararon a él y a su hijo.

Cabe recordar que en junio de 2015, Narciso Elvira fue secuestrado y mantenido en cautiverio junto con sus trabajadores en una casa de seguridad en el municipio de Catemaco; casi un mes duró el plagio hasta que elementos de la Unidad Antisecuestros lo rescataron y detuvieron a seis personas.

En aquella ocasión Narciso Elvira aseguró que tal parecía que lo habían plagiado porque pensaban que había ganado mucho dinero por sus actividades deportivas tanto en Estados Unidos como en Japón y México. Retirado del deporte profesional se dedicó a las actividades del campo, pero no dejó de ser reconocido como una figura del llamado “rey de los deportes”.

