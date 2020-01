No hay que entrar en pánico por el Coronavirus: Salud Sonora

Ante la confirmación de un caso de Coronavirus en Arizona, no hay motivo alguno de alarma para entrar en pánico, pues por las características del nuevo virus, es poco probable que ocasione cuadros graves en personas sanas, aclaró Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades del Gobierno de Sonora.

En los estudios recientes que se han publicado sobre los primeros pacientes que presentaron formas graves e incluso fallecieron por Coronavirus, añadió, se encontró que la mayor proporción de pacientes graves son los mismos grupos vulnerables susceptibles a la influenza.

Por tal motivo, quienes deben prestar mayor atención en el cuidado de padecimientos respiratorios, enfatizó, son los menores de 5 años, mayores de 60, embarazadas, personas con obesidad, diabetes, problemas del corazón, cáncer, VIH, entre otros.

“Cuidarnos de la influenza también nos protegerá de otros virus respiratorios que son más comunes y del Coronavirus; quizá la medida más importante para protegernos es el lavado frecuente de manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, si se tienen síntomas respiratorios debemos mantenernos en nuestro hogar y dejar de acudir a sitios de concentración como escuelas y plazas donde podemos transmitir el virus”, señaló.

Si se tiene la necesidad de salir a la calle y se presentan síntomas de enfermedad respiratoria, agregó, se debe de utilizar cubrebocas, evitar tocar la nariz y la boca con la mano y al estornudar, hacerlo con el ángulo interno del codo y no con la mano, además de no saludar de beso o mano.

La transmisión y letalidad del Coronavirus se ha comportado clínicamente de forma moderada, apuntó, pues ha sido más baja incluso que la influenza, que se encuentra en el país y aquí en Sonora, por lo que es importante que la población acuda a aplicarse la vacuna en las unidades del sector salud que sigue disponible.

La influenza parece tener un comportamiento clínico más severo en ciertos grupos de la población, que el propio Coronavirus, debido a la mortalidad, la severidad del cuadro y por la cantidad de personas que pueden infectarse, puntualizó, pues la familia del Coronavirus está compuesta por siete miembros, de los cuales, cuatro producen usualmente cuadros de resfriado común en humanos.

Los otros dos Coronavirus, el SARC y el MERS, han producido epidemias de magnitud considerable con una mayor severidad, comentó, que se diferencian de los otros porque usualmente sus reservorios naturales son animales como mamíferos, reptiles y aves, pero por cambios genéticos se puede transmitir a humanos, como es el caso del nuevo virus.

“En el caso de que hubiera una introducción del Coronavirus, en la Secretaría de Salud y el sector estaríamos atendiendo adecuadamente y oportunamente la presencia de este nuevo virus en Sonora, se está capacita de forma intensiva al personal de salud, fortaleciendo la red de laboratorios para poder confirmar la presencia de casos”, indicó.

Así mismo, informó que los sistemas de vigilancia epidemiológica que se implementan en aeropuertos y puertos fronterizos seguirán implementándose, así como la coordinación binacional con Arizona.

Por último, el funcionario estatal detalló que mientras no se tenga un tratamiento específico para el padecimiento en el mundo y no se tenga vacuna, la prevención es corresponsable entre la sociedad y la Secretaría de Salud, es decir, que se deben implementar los cuidados de salud respiratoria.

Registra FAOT 2020 saldo blanco: Mario Welfo Álvarez

Gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno, los asistentes al Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), pudieron disfrutar de nueve días de actividades artísticas y culturales, con un saldo blanco y sin contratiempos dentro de los distintos foros y subsedes, enfatizó Mario Welfo Álvarez Beltrán.

El director general del Instituto Sonorense de Cultura (ISC) resaltó que el apoyo de la Guardia Nacional, así como la presencia de las corporaciones estatales y municipales, hizo que el FAOT tuviera un resultado positivo, sin ningún tipo de percance, a pesar de aumentar la afluencia en un 12 por ciento en comparación del 2019.

“No se presentó ninguno, durante los nueve días del festival, así que en ese sentido nuestro agradecimiento tanto a la comunidad de Álamos, como a todos los asistentes que se dieron cita, no nada más del sur de Sonora, sino de otras partes de México, incluso de Estados Unidos y de Sudamérica que tuvimos registro de que nos acompañaron y que ahí pudimos saludar”, resaltó.

El nuevo foro que albergó el concierto de clausura del FAOT, llevado a cabo por Alejandro Fernández, fue un gran éxito, destacó Álvarez Beltrán, ya que se tuvieron accesos fáciles y rápidos, por lo que la comunidad recibió con gran aceptación este nuevo espacio, donde participaron 552 elementos de diez corporaciones, y con 77 unidades para resguardar la seguridad de los más de 50 mil asistentes que disfrutaron al concierto.

“Fue una decisión muy bien recibida, el tema de accesos, el tema de ingreso y también de la salida del público en este concierto masivo nos facilitó de manera muy distinta las cosas, muy positivo el saldo de este movimiento y lo comentábamos, quizás es un foro que ya llegó para quedarse, ya veremos en el próximo año en la edición del festival posiblemente sea un foro que tengamos que mantener”, mencionó.

Para la edición 2020 del FAOT, se registró un aumento del 12 por ciento en actividades, afluencia y derrama económica, precisó el director general del ISC, lo que pone muy alta la meta de superar para la próxima edición del festival.

“Fue un festival mágico, quizás el más concurrido en su historia, el que nos exigió a nosotros como instituciones organizadoras atender al mayor número de artistas en escena en estos 36 años que tiene el festival; estamos hablando de que en su conjunto los nueve días tanto con las actividades operísticas, foros alternos, las actividades que inician desde la mañana y terminan hasta las 11 de la noche de otros géneros musicales o disciplinas artísticas, generaron una derrama económica en Álamos superior a los 200 millones de pesos”, comentó.

Para esta edición el FAOT acercó a la población de otros municipios el arte y la cultura con subsedes en Cajeme, Cananea, Guaymas, Hermosillo, La Colorada, Nacozari de García, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Todos Santos (Baja California Sur), Ciudad de México y en Scottsdale (Arizona), dónde fue un éxito la variedad de actividades.

Del 17 al 25 de enero se contó con los mejores exponentes del canto operístico en el noroeste de México, teniendo la presencia del ganador de la Medalla Alfonso Ortiz Tirado 2020, el tenor mexicano Ramón Vargas acompañado de la Orquesta Filarmónica de Sonora.

Además, cantaron en el recinto de Palacio Municipal la soprano Anabel de la Mora, la mezzosoprano Diana Peralta, el tenor Andrés Carrillo, y al piano Alain del Real, bajo la producción del ganador al Mérito Artístico y Académico 2020, Octavio Sosa.

De igual manera, se vivió una noche espectacular el pasado viernes 24 de enero, cuando dirigidos por la Mtra. Teresa “Beba” Rodríguez, los jóvenes integrantes de la segunda edición del Taller de Ópera Alfonso Ortiz Tirado, acompañados de la Orquesta Filarmónica de Sonora, tuvieron su concierto de cierre. Rosa María Dávila Rivera, soprano y joven soprano ganadora del Reconocimiento al Talento Joven en Canto Operístico FAOT 2020, también destacó con su recital a piano, acompañada del pianista Alejandro Miyaki.

