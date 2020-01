A dos meses del atentado a las familias Lebaron, Langford y Miller, nada nuevo, puras promesas

En su visita al Municipio de Bavispe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no les dijo nada nuevo a las familias Lebaron, Langford y Miller, que perdieron a nueve de sus integrantes, tres mujeres y seis niños, el pasado 04 de noviembre, cuando fueron acribillados e incendiados los vehículos en que viajaban en las cercanías del rancho La Mora. El presidente señaló que habrá justicia en el caso del ataque en contra de estas familias estadounidenses-mexicanas.

«Se está avanzando y va a haber justicia, no solo porque este es un asunto que afectó a familias mexicanas y estadunidenses o porque se dio aquí en la frontera, es una convicción nuestra hacer valer la justicia en todos lados», expresó. Vamos a seguir haciendo el trabajo de investigación, ayudando a la fiscalía que es independiente, autónoma, para llegar a la verdad. Que no haya impunidad y se castigue a los responsables», agregó el mandatario.

Luego de la reunión con integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller, el mandatario y su Gabinete de Seguridad, López Obrador afirmó que está comprometido y aplicado en resolver la problemática de inseguridad y violencia en México. Aprovecho el acto para darles el pésame por el asesinato de nueve integrantes de sus familias e informales sobre los avances en las indagatorias.

“Se tiene información que ha ayudado a la Fiscalía General para esclarecer los hechos, llegar a la verdad y castigar a los responsables», expuso. El jefe del Ejecutivo manifestó su determinación para que el caso no quede impune y haya justicia para todas las víctimas de la violencia.

“Estoy ocupado, comprometido, me aplico en que las cosas mejoren en nuestro país, no con palabras sino con hechos», aseveró.

“Estamos buscando la reconciliación, la paz. En México donde es fundamental, donde sin la tranquilidad y la paz no se puede vivir, y tenemos que lograr la pacificación de México”, expuso López Obrador antes las familias LeBarón, Langford y Miller y habitantes de Bavispe. Afirmó que busca eliminar la violencia en el país cambiando el paradigma de su combate, atendiendo las causas que la generan.

El mandatario reiteró que este camino, este cambio de paradigma dará resultados, y más si se combate decididamente a la corrupción y se erradica el contubernio entre autoridades y miembros del crimen organizado. El presidente López Obrador adelantó que mantendrá comunicación permanente con las familias LeBarón y Langford y prometió que se volverá a reunir con ellos en dos meses más. A dos meses del atentado no hay nada, solo promesas.

Posteriormente, en una reunión privada con integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller, el presidente López Obrador reiteró que no habrá impunidad por la masacre del 4 de noviembre de 2019 y anunció que se construirá un monumento en memoria de las nueve víctimas. “Nos vamos a seguir reuniendo para que no se olviden estos hechos lamentables y sobre todo que haya justicia (…) Vamos a seguir haciendo el trabajo de investigación, ayudando a la Fiscalía para llegar a la verdad, que no haya impunidad y se castigue a los responsables», manifestó.

Fuga de reo desata operativo en el Cereso Uno de Hermosillo; fue recapturado

Un fuerte operativo policial tuvo lugar la mañana de este domingo debido a la fuga de un interno del Centro de Reinserción Social Número Uno (Cereso) de Hermosillo, por lo que se suspendieron las visitas a los demás reclusos. Se tiene conocimiento de que los hechos ocurrieron cerca de las 12:30 horas, momento en el que se activó el Código Rojo debido al escape de uno de los internos, por lo que acudieron diferentes corporaciones policiales.

Tras pocos minutos de movimientos por las colonias aledañas se logró la recaptura del interno, quien fue asegurado nuevamente en una primaria de la colonia Las Lomas, detrás del centro penitenciario… Cabe señalar que mientras esto sucedía, en el exterior de la cárcel se dio un malestar generalizado, ya que a las familias de los internos se les negó el acceso a la visita, mientras se iniciaba una especie de operativo al interior del penal.

De igual manera, los familiares de los reos afirmaron que dentro de la penitenciaría se escucharon una serie de disparos, lo que no fue confirmado ni desmentido por las autoridades, que hasta la entrada de la noche no habían dado una versión de lo sucedido.

Logran captura por cámaras de vigilancia del C5i

Con apoyo de las cámaras de videovigilancia del C5i, personal de la Policía Penitenciaria frustró la tarde del domingo el intento de fuga de una Persona Privada de la Libertad del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1, informaron las autoridades. No fue intento de fuga, fue fuga y recaptura, tengo entendido.

El director del penal, Ricardo Félix Rosas dio a conocer que a las 12:30 horas del domingo, José Manuel «N», fue aprehendido minutos después de que fuera captado vía cámaras de videovigilancia del C5i intentando brincar la barda por la torre sur. Precisó que José Manuel de 30 años de edad ingresó el pasado 3 de enero de este año para ser procesado por el delito de robo agravado.

