Burocracia frena el esfuerzo de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano

Mientras la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, está haciendo su mayor esfuerzo para sacar adelante al estado y a sus habitantes, sus funcionarios hacen todo lo contrario, haciendo perder tiempo a la ciudadanía que se la pasan días enteros tratando de buscar solución a sus problemas, más en el renglón de las personas discapacitadas. Una semana me pasé tratando de tramitar unas placas de circulación para discapacitados, y, en verdad, no pude con la burocracia. Primero pedí información en la Agencia Fiscal del Estado, en donde me proporcionan los requisitos para aspirar a este beneficio del gobierno.

Luego, dedique tiempo a la recolección de los documentos, acta de nacimiento, Curp, copia de comprobante de domicilio, copia de identificación oficial, una fotografía sin lentes, no sobrero ni gorra y la huella del dedo índice izquierdo…Después me mandaron a al Hospital General del Estado o a la clínica que antes de llamaba Materno Infantil, creo que ahora es CAM, fui a esta última en donde me revisó una doctora y después el director autorizó el diagnostico médico. Luego me dijeron que tenía que ir al DIF estatal, de ahí me mandaron a un área de atención a discapacitados.

En este lugar, que se ubica por la calle Ignacio Romero y boulevard Luis Encinas, una empleado de mostrador rechazó el diagnostico médico y me dijo que tenía que llevar uno de un especialista de una institución pública de los gobiernos estatal o federal…Llevé otro diagnóstico de un médico del Issste y, la misma empleada, lo rechazó…Después le plantee la situación a la directora de Comunicación del DIF y me dijo que iba atender mi situación y que en 10 minutos me hablaba. No me volvió a comunicarse. Como a los 20 minutos me habló una persona -mujer-, para atenderme.

Dijo llamarse Mónica Becerril Coppel y que era la directora del CREE, una institución que atiende a personas con problemas de los huesos. Me dijo que no tenía porqué dar tantas vueltas y que este asunto se veía directamente en el CREE y que fuera el próximo lunes a sacar una cita para haber cuándo me podía atender…No me gusta pedir favores a los funcionarios de gobierno, prefiero arreglar mis problemas como lo marca la ley, pero aquí estoy exponiendo la falta de atención de los funcionarios de la administración estatal, que les gusta hacer perder el tiempo a la gente.

En las oficinas de atención a discapacitados, en el tiempo que estuve en espera, me tocó ver a personas con problemas más serios que el mío y con una facilidad “espantosa” le decía vuelva mañana, o vuelva la semana que entra, cuando eran gentes que llegaban casi arrastrándose, con muletas y sillas de rueda, a pedir diferente tipo de ayuda. A mí me ganó la burocracia y les prometo que no vuelvo a esas oficinas del Gobierno del Estado, prefiero dejar de manejar y andar de “raite” o pagar taxis…De todos modos gracias, porque así pude darme cuenta cómo trabajan estas oficinas gubernamentales, en donde sus jefas son personas insensibles que no atienden.

Son personas que llegan a esos puestos por recomendación, insensibles, que no se asoman a los pasillos a mirar las condiciones en que llegan las gentes a pedir ayuda. Son funcionarios públicos a los que no se les puede llamar servidores públicos, porque a ellas y ellos, siempre los sirvieron desde que nacieron, por lo que no puede ser servidores públicos, menos servir a gente pobre y con problemas de salud.

FGR y FBI tienen dictámenes sobre masacre a familias LeBaron y Langford: AMLO

La Fiscalía General de la República y el FBI ya tienen los dictámenes sobre la masacre a integrantes de las familias LeBaron y Langford, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El titular del Ejecutivo reiteró que las autoridades mexicanas y estadounidenses actúan coordinadas en el esclarecimiento de la masacre.

«Hubo también cooperación del FBI en este caso, ellos decidieron participar, nos pidieron que querían ayudar y se permitió el que ellos contaran también con todos los elementos. Al parecer ya tienen ellos un dictamen y la fiscalía lo mismo, la fiscalía de la República, ya se tiene esa información”, expuso López Obrador.

En rueda de prensa desde Ciudad Juárez, Chihuahua, el titular del Ejecutivo recordó que el domingo tendrá una reunión privada con integrantes de ambas familias en la comunidad de La Mora, en el Municipio de Bavispe, Sonora, donde se suscitó la tragedia. Expuso que el gobierno federal inició la investigación sobre los hechos desde el primer momento y eso se expondrá a ambas familias.

«El primer día estábamos ahí, estaba la Secretaría de la Defensa, fue incluso el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, a Sonora y luego se estableció ya la coordinación con la Fiscalía General, con la fiscalía de la federación y con las fiscalías estatales, en este caso correspondió a la fiscalía de Sonora hacer los trámites iniciales y se atrajo el asunto, lo tiene la Fiscalía General”, comentó el titular del Ejecutivo.

Comentó que los avances que se darán a conocer a las familias LeBaron y Langford se tuvieron gracias a trabajo de inteligencia desarrollado por las autoridades mexicanas y no por la aplicación abierta y frontal de la fuerza contra las bandas de criminales que perpetraron la tragedia. Tras la reunión con las familias LeBaron y Langford se espera que haya una declaración pública desde la comunidad de La Mora.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.



