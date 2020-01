Empatan Chivas y Cruz Azul femenil

Se incorporó Norma Palafox al Rebaño tras estar fuera un tiempo por lo que se le notó falta de ritmo

Chivas femenil empató a dos goles con Cruz Azul, en el inicio de la Liga Femenil.

El arranque no fue sencillo para el cuadro tapatío, que al minuto 6 provocó un penalti sobre Alejandra Curiel.

Al 8′, Wendy Jiménez ejecutaba para poner adelante a La Máquina.

Al 33′, Norma logró conectar un buen servicio, que no logró sujetar la guardameta, y Tania Morales aprovechó para empujar al fondo para el 1-1.

Al iniciar el segundo tiempo Chivas tomó el control de las acciones y Evelyn González, una de las nuevas jugadoras, anotó el 2-1 al 46′.

Sin embargo, el gusto por estar al frente duró apenas un minuto, ya que al 47′, Alejandra Curiel empató al tomar mal ubicada al cuadro rojiblanco que aún festejaba su gol.

El técnico de Chivas femenil, Ramón Villa Zeballos se mostró satisfecho con el accionar de su equipo en el empate de 2-2 ante Cruz Azul, pero en el caso particular de Norma Palafox, quien regresó al Rebaño luego de seis meses de participación en un exatlón que fue parte de un reality show en Estados Unidos, la notó con falta de ritmo.

«Yo la vi con buena actitud, intensidad, obviamente le falta ritmo de juego, viene de no jugar durante un periodo largo, pero creo que se va a adaptar, la vi bien, con muchas ganas, y eso es un buen aliciente para nosotros, y más que pudo soportar los 90 minutos, se ve que le falta ritmo, pero solamente jugando se ve que puede llegar al nivel que ya tenía o estar mucho mejor».

Por otra parte, el timonel dijo que la igualada ante La Máquina lo dejó insatisfecho.

«Me quedo tranquilo porque las jugadoras dejan todo en la cancha, por momentos el equipo mostró buenas cosas con la idea que estamos pretendiendo, infelizmente nos llevamos un empate porque no supimos guardar la ventaja, por una desatención nos anotaron rápido y ya no tuvimos oportunidad de anotar de nuevo».

El técnico de Cruz Azul femenil, Rogelio Martínez se mostró muy optimista con el funcionamiento de su equipo.

Incluso, el entrenador aseguró que tras lo sucedido en el torneo pasado que no clasificó, ahora la Máquina será protagonista.

«Tal como lo vimos hoy, Cruz Azul está para competir, obviamente hay otros equipos como Tigres, Pachuca, y América, pero estamos para competir, para aspirar a los primeros lugares, buscar la liguilla y luego disputar el título. Cruz Azul femenil dará mucho de qué hablar en este torneo».

El técnico celeste comentó que hicieron lo posible por ganar, pero no consiguieron mantener la ventaja inicial.

«Tratamos de ganar el partido, sabíamos que no nos iban a dejar espacios, el partido se presentó tal cual como lo esperábamos, las circunstancias no nos permitieron ganar»