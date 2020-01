Descartan fiscalización del SAT en tarjetas

El coordinador de la Maestría en Impuestos de la Unison, Fernando Calles, dijo que la dependencia federal no fiscalizará todas las compras con tarjetas, como se ha dicho

La nueva disposición del Servicio de Administración Tributaria (SAT) solo implica la facturación inmediata, siempre y cuando el contribuyente así lo solicite; y es falso que dicha instancia fiscalizará todas las compras que se realicen con tarjetas de crédito o débito, aclaró Fernando Calles Montijo, docente del Departamento de Contabilidad y coordinador de la Maestría en Impuestos.

En entrevista, el académico especialista en temas contables y fiscales añadió que en realidad la medida del SAT es una facilidad en la expedición de facturas, pero “se creó controversia porque se cree que el SAT va a saber todo. Si alguien va a un restaurante y paga con tarjeta de crédito y no pide factura, no pasa nada; si voy al súper y pago con tarjeta de crédito o débito todo sigue igual, no pasa nada, no hay cambios”, aclaró.

“Obviamente, en cuanto te hacen una factura electrónica el SAT tiene toda la información, porque la facturación electrónica se estableció de manera obligatoria en 2014”, de tal manera que dicha instancia conoce qué se compró, a quién o dónde, cómo se pagó (en efectivo, tarjeta de crédito o débito, cuenta de cheques), abundó.

“Pero qué pasa si una persona va a una llantera y paga con la tarjeta y pide factura, en ese momento da su RFC al establecimiento y éste estará obligado a dar la factura en ese momento… es una facilidad para hacer más expedito ese proceso”, y tampoco se trata de los establecimientos expidan facturas por un kilo de azúcar o una camiseta, añadió.

Recordó que el SAT tiene facultades de fiscalización contempladas en el Código Fiscal de la Federación, y por lo tanto puede solicitar cuando lo desee a la Asociación de Bancos de México (ABM) los estados de cuenta de cualquier persona y solicitar aclaraciones ante discrepancias fiscales; es una atribución que siempre ha tenido, comentó Calles Montijo.

Luego del anuncio que hicieran el SAT y la ABM sobre la emisión inmediata de facturas electrónicas al momento de pagar en terminales de punto de venta, siempre y cuando el contribuyente desee vincular su RFC al plástico, se generó una serie de confusiones y noticias falsas.

De acuerdo al portal https://www.sat.gob.mx/consulta/23896/factura-instantanea, el SAT aclara que esta medida se trata de otra alternativa de facturación para los contribuyentes y no se elimina el esquema de facturación actual, y especifica también que es algo opcional