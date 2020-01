Descartan afectaciones en calendario escolar

El llamado «megapuente» de fin de semana próximo no afectará los 190 días de clases que establece el calendario para el ciclo escolar 2020-1, aseguró Víctor Guerrero González.

El secretario de Educación y Cultura (SEC), explicó que está marcado en el Calendario Escolar el Consejo Técnico del viernes 31 de enero, y lunes primero por la Promulgación de la Constitución de 1917, por lo que se reanudan clases el martes 4 de febrero, sin afectarse los 190 días hábiles de clases.

«Estaremos ahí visitando las escuelas para ver cómo se desarrolla las actividades, que es importante decirlo, a través de los comités de participación escolar los padres de familia pueden acercarse a su propia comunidad para que vean cómo se desarrollan esas actividades que son 100 por ciento académicas», dijo.

Contrario a algunas opiniones que hay de que no se realiza el Consejo Técnico, Guerrero González explicó que en las escuelas de Sonora todos trabajan con base en la guía, a los materiales que se les proporciona, pero además es el espacio más rico en retroalimentación y de interacción entre maestros para fortalecer todas aquellas actividades que son buenas prácticas, pero también compartir donde no les están funcionando bien esas cosas.

Es un excelente espacio para los maestros y por lo tanto, nosotros siempre los estamos visitando en este consejo técnico, afirmó el funcionario estatal.