Descarta alcaldesa suspender Fiestas del Pitic

El presupuesto de las Fiestas del Pitic no alcanzaría ni para pavimentar con concreto hidráulico una calle completa, de tal manera que suspender este evento no resuelve nada, expuso la alcaldesa Célida López Cárdenas.

Lo anterior, ante la petición que hacen algunos ciudadanos en las redes sociales de eliminar la realización de este festival y que ese recurso se invierta en pavimentación.

La presidenta municipal señaló que el año pasado se organizó este evento con la presencia de un gran número de artistas, gracias al patrocinio de la iniciativa privada y este 2020 será igual.

López Cárdenas refirió que la expresión «No fiestas para pavimentar», no resolvería absolutamente nada, y la persona que puso ese ‘post’ tiene una ignorancia completa porque no tiene idea de lo que está tratando de intercambiar.

«Las Fiestas del Pitic no es un evento del gusto de una persona que gobierne en torno, no es del Ayuntamiento, es una tradición de la ciudad, son nuestras fiestas que conmemoran nuestros orígenes, que honran a nuestro sector cultural, son espacios de expresión que la verdad no tienen precio», enfatizó.

«Yo les confieso que si me reí», dijo luego de leer ese «post» en las redes sociales, pues mencionó que el presupuesto que se invirtió el año pasado en las Fiestas del Pitic fueron 12 millones de pesos y eso no alcanza para pavimentar una calle completa con concreto hidráulico que es una exigencia.

Intercambiar este festival por pavimentación subrayó, «realmente es una puntada de gente muy ignorante que no tiene idea».