Denuncian la compra-venta de niños en Navolato, Sinaloa

Luchador social exhorta a las autoridades municipales y a los organismos, como Sipinna y el Ismujeres, para que atiendan este problema

Sinaloa.- La presunta venta y compra de niños y adolescentes existe en el municipio de Navolato, pero las autoridades la intentan ocultar para no afectar el turismo, denunció el luchador social Lamberto López López.

Por esta razón, exhorta a las autoridades municipales, estatales, al Instituto Sinaloense de las Mujeres y al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que atiendan de forma urgente esta problema.

Los casos

De acuerdo con el presidente del Consejo Ciudadano Navolatense por los Derechos Humanos, en los últimos dos meses se han registrado entre cuatro a cinco casos; y el pasado viernes en la sindicatura de Villa Juárez la Policía Municipal detuvo a un hombre, cuya cónyuge lo acusó de haber intentado vender a sus hijos.

Debido a que el hombre no fue detenido infraganti, fue llevado a barandilla, pero se turnó el caso al DIF municipal. En caso de que su pareja no interpusiera una denuncia en la Fiscalía General de Justicia, el hombre quedaría en libertad, porque fue detenido por violencia familiar.

López López explicó que, de acuerdo con la información que ha logrado reunir sobre estos casos, los niños se están vendiendo entre 70 mil a más de 100 mil pesos. Entre menor sea el niño, más es su valor.

“Hay varios casos que se han comentado y se les ha dado seguimiento, pero las autoridades han estado muy silenciosas, no han querido que se sepa, para no dañar el turismo”, detalló.

Estas prácticas de la venta de niños, dijo, provienen de personas del sur del país, como Guerrero y Oaxaca; allá se está luchando para erradicarlo, por lo que también aquí en Sinaloa se debe trabajar en ello.

Necesidad

El luchador social también urgió a que en Navolato se construya un albergue para los niños que son víctimas de violencia familiar, que son rescatados de alguna situación de riesgo, porque no hay. Los niños que tienen que quedar bajo la protección de las autoridades son mandados a otros municipios, lo que no debe ser porque no les dan el debido seguimiento.

Antecedente

En años pasados la compra-venta de niños en el municipio de Navolato ha sido denunciada de forma pública. Por esta razón se requiere que creen programas gubernamentales que detecten y den seguimiento a este tipo de casos.

Con información de Debate