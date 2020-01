Denuncia fraude Miss Colombia

Supuestamente unos cambios de último momento por parte del presidente de Miss Global, hicieron que Miss República Checa ganará el certamen

AUno de los lugares más hermosos de México fue sede el pasado fin de semana del certamen Miss Global, donde participaron bellas mujeres de más de 60 países. Sin embargo, el show terminó en todo un escándalo. Todo transcurrió sin problema alguno en la primera etapa, pero la confusión vino en las etapas de eliminación.

Al parecer Van Pham, presidente de la organización de Miss Global, decidió que hubiera algunos cambios de último momento; agregó una participante más a la ronda de 10 semifinalistas, por lo que la representante de República Checa también pasó a esa etapa. La ganadora del concurso fue precisamente la representante de República Checa, Karolína Kokesová.

La representante de Colombia, Jesenia Orozco, no se quedó callada y en pleno show expresó entre gritos: «¡es un fraude, es un fraude!».

Miss Colombia manifestó ante la audiencia que hay una corrupción inmensa en México y no era justo, «no es correcto lo que están haciendo aquí, es una falta de respeto para todas las mujeres que están aquí, tienen que ser justos, es inaceptable la corrupción, es inaceptable la falta de respeto, la falta de dignidad y no lo acepto».

«Vine a México, primera vez que he estado en México, me parece una gente linda, una gente hermosa y nos hacen quedar mal a nosotros como latinos».

En redes sociales Jesenia Orozco continuó con su reclamo. «Mi amado pueblo colombiano, primero que todo gracias por todo el apoyo que me brindaron en esta etapa de mi vida, siempre digo que de todo se aprende y es la realidad, desafortunadamente mi experiencia en Mexico terminó muy mal, me llevo no solo una gran decepción pero también mucha tristeza en mi corazón».

«Me levanto a las cosas justas, amo la justicia, la gente honesta, estoy 100 por ciento en contra de la corrupción».

«Amo al pueblo mexicano y la verdad me recibieron muy lindo pero desafortunadamente no todo el mundo es correcto o justo, lástima que en los países latinos pasen cosas así, gracias al pueblo humilde de México a la gente linda, no a la gente que se cree que con poder puede controlar el mundo y hacer desastres, que experiencia tan incómoda fue el Miss Global. qué triste que termine así, los amo».

De momento los organizadores del certamen Miss Global, no han comentado nada al respecto. Su feed de instagram lo pusieron en modo privado.