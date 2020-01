Dejan fuera del Tri a Charlyn Corral

La jugadora del Atlético de Madrid femenil muestra su enojo por no estar incluida en la convocatoria de la Selección Mexicana de cara al Preolímpico de la Concacaf 2020

Charlyn Corral, delantera del Atlético de Madrid, se mostró sorprendida por no aparecer en la lista de la Selección Mexicana Femenil que disputará el Preolímpico de la Concacaf, y alzó la voz para manifestar que no está de acuerdo en la decisión que se tomó.

«Parece que la historia se repite cuatro años después y prefiero ser muy clara y directa para evitar versiones falsas», inició sus comentarios en su cuenta de Twitter.

Dijo que desconoce las razones de su ausencia y adelantó que no ha tenido contacto con gente de la Selección desde hace varios meses.

Charlyn aseguró que está en ritmo «y disponible al 100 por ciento. Mi equipo hubiera apoyado mi convocatoria sin problema».

«Me encontraba muy motivada para enfrentar el Preolímpico con mis compañeras. ¿Duele? Claro. Siempre he trabajado para poner el nombre de México en alto y lastiman las formas. Otra vez», comentó.

A la delantera no le agradó la decisión tomada por el cuerpo técnico del Tricolor y señaló que «si jugar en uno de los clubes más importantes a nivel mundial y llevar 94 goles en Europa NO es suficiente para que nos respeten, me queda claro una cosa: nos falta mucho como país para apoyar a todas las deportistas mexicanas como se merecen».

«Si tengo que alzar la voz en pro del desarrollo del futbol femenil lo haré como en su momento lo hice hace tiempo».

Les deseó suerte a sus compañeras en su participación en la eliminatoria hacia los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

«Se merecen estar en estas competiciones internacionales; ojalá puedan conseguir esa calificación a Tokio», aseguró.

El seleccionado femenil es dirigido por Christopher Cuéllar, hijo de quien fuera durante una larga etapa el entrenador de las selecciones femeniles, Leonardo Cuéllar, con quien Corral tuvo desavenencias años atrás.

El Tri inició su concentración que durará dos semanas en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF, de cara al Preolímpico, a desarrollarse del 28 de enero al 9 de febrero en Estados Unidos.

El plan es que el equipo realice 18 entrenamientos, dos sesiones de crecimiento personal y dos partidos de preparación.