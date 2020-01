Debuta Angélica Vale en Chicago en California

La actriz ofreció una presentación en la cárcel del condado de Cook

La cárcel de Cook County recibió el sábado entre sus presas a Angélica Vale, quién debutó como Mama Morton en Chicago el Musical.

Luciendo un traje entallado con escote y entonando sus temas y trazos a la perfección, Vale probó su experiencia en el teatro musical y con su número «Mami Buena Es» despertó los aplausos del público.

«Si eres buena con mamá, mamá es buena contigo», establece su canción y sin duda el escenario fue bueno con ella, pues al finalizar la función recibió una ovación por los asistentes, entre ellos su madre Angélica María y sus hijos Daniel y Angélica.

Si bien su participación sólo contará con dos fechas, la actriz espera coordinar sus compromisos laborales para contar con más.

«Quiero regresar, voy a regresar. No puedo pensar que es la última, tanto nervio nada más para hacerla cuatro veces», expresó entre risas al finalizar su participación.

«Es una compañía tan bella y llena de amor que me han hecho sentir tan cobijada y las porras que me han echado todos, me siento totalmente querida, ha sido una experiencia maravillosa estar en Chicago«, agregó.