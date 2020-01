Da Fiscalía de Sonora primer paso para una política de persecución penal escuchando a la gente

Con entusiasmo y mostrando un auténtico compromiso de fortalecer el trabajo de la FGJE, la sociedad civil organizada participó en el Primer Foro-Taller para la Construcción de la Política de Persecución Penal de la Fiscalía de Justicia de Sonora, celebrado en Hermosillo.

Más de un centenar de ciudadanos, representantes de organismos empresariales, académicos, juristas, periodistas, instituciones de asistencia privada, activistas y sociedad civil organizada, respondieron a la invitación extendida por la FGJE y por varias horas aportaron ideas y propuestas que serán tomados en cuenta para establecer las prioridades de la Fiscalía en la persecución de delitos.

El objetivo es abrir la institución a la participación ciudadana y generar insumos que permitan identificar qué temas deben considerarse como prioritarios en la Política de Persecución Penal por la FGJE y consecuentemente la forma óptima de abordarlos considerando aspectos fundamentales como la atención a la víctima y la búsqueda de una reparación integral.

Durante este Primer Foro Ciudadano, la Fiscal General, Claudia Indira Contreras, se mostró entusiasta por la excelente respuesta que obtuvieron por parte de los convocados y destacó que está convencida que lo que se haga impactará de manera positiva en nuestra comunidad en el futuro cercano.

“Se menciona mucho que en el tema de seguridad debe participar la sociedad, pero pocas veces o casi nunca, se menciona cómo, cuándo, dónde y de qué manera se puede participar, “¡esta es una oportunidad para ello!”, manifestó.

Como servidora pública, sabe que las grandes soluciones o resultados no se alcanzan con una óptica única o unilateral, sino que es necesaria la participación de todas y de todos. “La sociedad requiere del accionar decidido de la Fiscalía, pero también la Fiscalía necesita la participación de la sociedad”, destacó.

La Fiscal General explicó que el Foro busca llegar a soluciones en materia de seguridad para ir al rescate de los jóvenes y las mujeres, dejando siempre en claro que las personas involucradas en delitos en el Estado son las menos.

El llamado a la sociedad es asumir un compromiso, porque en el año de 2019, menos del 1% del total de los habitantes de Sonora están involucrados en conductas delictivas y no podemos permitir que una pequeña porción de la población logre robar la tranquilidad a todos los sonorenses, expuso Claudia Indira Contreras.

Iván de la Garza, director general de Fortis Consultores, quien ha participado como guía en importantes proyectos ofreciendo asesoría a la Fiscalía de Justicia de Sonora, como el Modelo de Tres Pisos de Atención que se está implementando y el proceso para la certificación de peritos y ministerios públicos que convertirán a la FGJE en la primera de México en lograrlo, indicó que es inédito lo que está ocurriendo en Sonora y México.

“Aquí no hay nada hecho, no se trata de validar documentos pree laborados, no fue un foro para simular, el proceso comienza de cero y se inicia por escuchar a la gente”, subrayó.

“En Sonora, lo que sí me parece que es inédito, o al menos no me había tocado participar, es que el proceso de construcción para la Política de Persecución Penal, el primer acto para la construcción sea este, hablar con la gente, eso sí me parece que va más allá de los típicos eventos donde se dice consultemos a la ciudadanía”, destacó el asesor.

“Sonora se ha animado a hacer una Política de Persecución Penal, cosa que en muy pocos estados se han animado a hacer porque implica un compromiso frente a la ciudadanía, implica manifestar cuáles son las prioridades y los compromisos en los cuales no se permitirá ningún margen de impunidad”, indicó.

El Foro se desarrolló en tres secciones: Una sesión de presentación, posteriormente los asistentes se dividieron en mesas de diálogo y trabajo y finalmente, se realizó una sesión plenaria en la que se presentaron las conclusiones de cada mesa de trabajo donde se desarrollaron temáticas relacionadas con Participación de la Sociedad Civil, Justicia y Comunicación.