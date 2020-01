Cuelgan cuerpo mutilado en un puente

Un hombre con sus extremidades mutiladas fue colgado en la esquina de la avenida Ruiz Cortines y periférico Carlos Pellicer, en la salida del municipio de Centro a Cárdenas, en Tabasco.

Con el cuerpo desmembrado, presuntos integrantes del Cártel de «El Pelón de Playas del Rosario» amenazaron con más actos criminales en la entidad hasta que liberen a Trinidad, alias»El Pelón de Playas».

Junto a la víctima, fue dejado un supuesto narcomensaje en el que se advierte a un juez federal que debe dejar libre al presunto líder criminal para no ser asesinado junto con su familia.

«Se les pidió a la buena y no les gusto, entonces toca a la mala hijos de su p$%& m$#%#% sic», decía parte del texto.

Trinidad «N» fue detenido el pasado 31 de diciembre de 2019 en presunta flagrancia por el robo de un transporte, sin embargo, el delito por el que se le persigue es por uso prohibido de armas exclusivas del Ejército.

Se espera que el próximo 6 de enero, a las 15:00 horas, continúe su audiencia inicial en la que se decidirá si se le vincula a proceso o no.

Desde el 31 de diciembre, desconocidos prendieron fuego a por lo menos cinco vehículos en distintas zonas de Villahermosa para exigir la liberación de este individuo.

Playas del Rosario es una comunidad del municipio de Centro, la cual es presunta sede operativa de las extorsiones, robos, secuestros y huachicoleo a los que se dedica esta banda en la región.

Apenas el pasado 1 de julio, presuntos integrantes de esta organización criminal arremetieron contra el reciente despliegue de la Guardia Nacional (GN) prendiendo fuego a cinco vehículos con los que bloquearon la vía Villahermosa-Teapa.