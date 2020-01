Confiesa Selena Gomez que sufrió abuso emocional

La cantante comentó que «Lose you to love me», su primer sencillo del disco, está lleno de significados

La cantante estadounidense Selena Gomez reveló que sufrió abuso emocional

cuando mantenía una relación con el canadiense Justin Bieber, quien está casado con Hailey Baldwin.

En declaraciones para NPR, la intérprete de Let me get me y Ring habló de su disco «Rare» y de la relación que sostuvo con Bieber, experiencia de la que ha sacado fortaleza.

«Siento que fui víctima de ciertos abusos. Creo que es algo que tenía que encontrar una forma de entenderlo. No quiero pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte y que he encontrado la manera de pasar por esto con tanta gracia como sea posible», señaló.

Selena comentó que «Lose you to love me»¸ su primer sencillo del disco, está lleno de significados pues “sentí que no había tenido un cierre respetuoso y necesitaba alguna forma de decir algunas cosas que desearía haber dicho”.

Descartó que sea una canción de odio, es un tema que dice que “tenía algo hermoso y nunca negará que fue así. Fue muy difícil y estoy feliz de que haya terminado. Sentí que esta era una excelente manera de decir está hecho, lo entiendo, lo respeto y ahora aquí estoy entrando en otro capítulo”.

La artista recordó que la ausencia de un padre, la enfermedad de lupus, depresión severa, los ataques de ansiedad constantes y la ruptura de su relación la colocaron en papel de víctima, sin embargo, está lista para continuar.

«Me siento genial, sí. Estoy tomando la medicación adecuada que necesito, incluso en lo que respecta a mi salud mental. A medida que crecía en este espacio caótico, tuve que aprender a ser fuerte, pero no soy esta persona difícil”, destacó.