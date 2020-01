Concluye MonLaferte gira en México

La actriz mostró un cartel sobre sus valores, mientras estaba en el escenario junto a la cantante chilena que cerró su gira “Norma” en el Palacio de los Deportes

La cantante chilena Monlaferte cerró su gira titulada «Norma» con invitadas de lujo, entre ellas Yalitza Aparicio, Joy Huerta y algunas mujeres que ondearon un pañuelo verde en el escenario, como signo de la lucha feminista.

En el concierto que se llevó a cabo el sábado por la noche en el Palacio de los Deportes, la cantante deleitó a sus 14 mil fans por alrededor de dos horas.

La intérprete lanzó éxitos, bailó, bromeó, contó historias y lució su repertorio, además brindó algunas sorpresas como la presencia de Yalitza Aparicio en el escenario al interpretar el tema de «Plata Ta Tá», mientras sostenía una pancarta que mostraba que son los valores lo que determina quién es una persona.

«No es mi color de piel, mi clase social, mi cultura o mi preferencia sexual lo que determina quién soy, son mis valores», se leía en el mensaje.

Otra de las invitadas fue Joy Huerta, con quien a más de medio concierto entonó «Mi Buen Amor», uno de los momentos más aplaudidos de la noche.

Pero la chilena se reservó para cerca del final a la mayoría de las invitadas: 70 mujeres dedicadas a la música que entonaron juntas «Cucurrucucu Paloma», interpretación que cerraron al grito de «¡Mira qué valientes!».

Si bien los temas con invitados fueron de los más aplaudidos, los gritos enloquecidos invadieron el recinto desde las 20:45 horas, cuando inició el show con «Por Qué Me Fui a Enamorar de Ti», «Ronroneo» y «Cumbia Para Olvidar», que de inmediato prendieron al público.

Los colores dominaron toda la noche, pues la artista sostuvo la bandera del orgullo LGBTTTI que le dio el público, pero el más presente fue el de pañuelos verdes portados por varias de las asistentes, símbolo del movimiento feminista Marea Verde.

Sin importar el dominio de la intérprete de himnos como «Si Tú Me Quisieras», «Caderas Blancas» y «Amárrame», al escuchar los piropos y los aplausos, dejaba la concentración y sonreía, pues sus 13 años sobre escenarios mexicanos la respaldan.

«Puedo decir que México me volvió más fuerte. ¡Ya me domino todos los albures! Antes me tomaba media chela y ya quedaba, pero con el mezcal una aprende», bromeó en un momento acústico del show.

Pese a que sus canciones se reparten entre amor y desamor en géneros que van desde el mambo hasta el urbano, sus fans están perdidos por MonLaferte, como quedó claro cuando a mitad de su éxito «Amor Completo» se alzaron decenas de hojas que tenían escrito: «Tú eres nuestro amor completo».

Como muestra de ese cariño ya al final del show, la cantante quedó literalmente silenciada por el auditorio, que entonó muy fuerte «Tu Falta de Querer» mientras en las gradas prendían las lámparas de celulares y sostenían papeles frente a ellas para pintarlas de verde, blanco y rojo, como la bandera nacional.