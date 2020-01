Cambian fecha de apertura de panteón

El nuevo panteón municipal empezará a funcionar de manera oficial en el mes de abril y no a finales de este mes como se había contemplado, ya que aún está en proceso de licitación de adjudicación del terreno, reveló el titular de Servicios Públicos, Norberto Barraza Almazán.

El funcionario municipal señaló que están tratando de optimizar lo más posible los espacios en el panteón Municipal en tanto concluye el trámite legal para iniciar con la construcción del nuevo camposanto que estará ubicado en la carretera a la Mina Nico, al norte de la ciudad.

Indicó que personal de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), es la que está realizando el proceso de adjudicación del terreno que consta de 10 hectáreas y tendrá capacidad para 14 mil tumbas, divididos en cinco etapas, de tres mil espacios cada una.

«Ahorita estamos tratando de optimizar todos los terrenos posibles en el panteón Municipal, abriendo espacios sobre ciertas calles y se calcula que le quedan espacio para 250 tumbas que es lo que nos permitirá llegar a principios de abril que nosotros consideramos que podamos tener el nuevo panteón», dijo.

Asimismo quedan 40 espacios disponibles en el panteón Palo Verde y 15 en La Manga; además de contar con 700 nichos disponibles en el Panteón Municipal con capacidad para cinco urnas cada uno.

«Realmente el nuevo panteón se debió haber construido desde hace cinco años, lógicamente es un problema que se nos heredó a la administración, y en algunos tumbas no hay acceso en carro peatonal, por lo que necesitamos la comprensión de la ciudadanía porque no había otra opción donde enterrar», argumentó Barraza Almazán.

Consideró que la ciudad debe contar con panteones de 10 hectáreas para que estén bien ubicados y no crear demasiado terreno que pueda perjudicar la seguridad del lugar.