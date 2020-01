Avión lanza combustible sobre dos escuelas en LA; hay menores heridos

Un avión que realizaba un aterrizaje de emergencia arrojó combustible sobre dos escuelas, en una de las cuales el material cayó sobre el patio de recreo de la institución; se reportan varios niños heridos

Los Ángeles, Estados Unidos.- Varios pacientes han sido trasladados al hospital luego de que el avión de un vuelo de la aerolínea Delta liberó combustible sobre dos escuelas, en una de las cuales se vio afectado el patio de recreo.

Se reporta que material de video muestra a la aeronave sobrevolando la ciudad y arrojando combustible, ya que realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, esto poco antes de que menores de edad comenzaran a reportar sufrir irritación por el «humo».

17 niños y seis adultos sufrieron «heridas menores», reportó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Asimismo, el departamento indicó en Twitter que los bomberos trabajaban para confirmar que un avión arrojó una sustancia, «aunque reportes iniciales señalan que hay olor a combustible de jet en el área».

Caught this in Bell Gardens over my house NEWS SAID IT DROPPED FUEL OVER AN ELEMENTARY SCHOOL IN CUDAHY @KTLA @FOXLA @cnnbrk @UniNoticias @NBCLA @ABC7 @ABC @NBCNews @TelemundoNews pic.twitter.com/VG3HBpyYtn

— Sujey Hernandez (@SujeyHernandez) January 14, 2020