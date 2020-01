Atienden con éxito a bebé prematuro

& Entorno Informativo

Al nacer a las 29 semanas de gestación, a la pequeña Victoria Guadalupe no le daban esperanzas de vida en Nogales, compartió su mamá, por lo cual fue ingresada al Hospital Infantil del Estado (HIES) para su atención, quién ya se encuentra en casa con su familia.

Yoana Guadalupe Avilés, madre de la menor, relató como en noviembre, tras 29 semanas de embarazo inició labores de parto, por lo que fue trasladada de emergencia a Hermosillo para que tanto ella, como su bebé, fueran ingresadas al Hospital Infantil e Integral de la Mujer para recibir atención especializada.

«Estamos muy contentos porque me pudieron salvar a mi niña, en el Hospital de Nogales no me daban muchas esperanzas de vida.

«Estamos bien agradecidos con todos los doctores y con las enfermeras que tienen mucho cuidado», externó.

La madre compartió que su bebé ya pesa un kilo 830 gramos y que la última intervención que se le realizó en el HIES fue una operación de sus ojitos, de la cual salió perfectamente.

Por su parte, Emilio Olmos Martínez, padre de Victoria, señaló sentirse muy agradecido con el personal médico del hospital y del albergue, pues en el tiempo que estuvieron en la capital fueron muy atentos con ellos.

«Ha sido muy buena la atención tanto de enfermeras cómo de doctores, en el albergue han sido muy atentos y esto es una gran ayuda porque aquí dormimos, comimos, nos bañamos», expuso.

En el 2019 en el área de Neonatología del HIES se egresaron aproximadamente a mil 400 pacientes, de los cuales un 30% fueron prematuros.