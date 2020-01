Aprueba Cabildo terminar concesión de alumbrado

En sesión ordinaria de Cabildo se aprobó por mayoría de votos, el acuerdo de la terminación anticipada de la concesión para el mantenimiento del alumbrado público con el consorcio Con Luz HMO.

Los regidores Jesús Antonio Ávila Félix y Xóchitl Sánchez García del PR y Carlos León García Movimiento Ciudadano se abstuvieron de votar.

El 27 de febrero de 2017, se aprobó la concesión a 15 años del alumbrado y se acordó un pago de tres mil 802 millones de pesos, sin embargo, el 15 de junio de 2019 se autorizó la revisión del contrato para la revocación del mismo y el pasado 13 de enero de 2020 se llegó un acuerdo entre las partes para la cancelación del servicio.

Con este acuerdo se logrará un ahorro de dos mil 361 millones de pesos a pagar, es decir, un 62 por ciento del pago original, y se pagará a la empresa mil 441 millones de pesos a 12 años, por la cancelación anticipada de la concesión del alumbrado público.

La presidenta Municipal, Celida López Cárdenas se dijo satisfecha por haber logrado la cancelación de la concesión del alumbrado público y llamó a los regidores y funcionarios públicos a seguir trabajando para sacar adelante este servicio.

“Recibimos un Gobierno Municipal con cáncer terminal y estamos en quimioterapias, esto que hicimos hoy es una de tantas que vamos a aplicar para poder subsistir, porque se tomaron decisiones muy erróneas y lamentablemente hoy la ciudad de Hermosillo tiene que enfrentar grandes retos con un Municipio que no puede estar con una situación financiera peor de la que tenemos, por culpa de gente que llegó para servirse”, expuso.

Afirmó que no se contratará a empresas privadas para el mantenimiento de las luminarias y que este servicio saldrá adelante con la Dirección de Alumbrado Público.

“No quiero, no voy a sentarme y no estaré recibiendo a nadie de los que ya me han estado buscando en estos días, no pienso contratar ningún servicio privado para sacar el alumbrado público, lo vamos a sacar adelante con gente que trabaje desde la Dirección de Alumbrado Público”, enfatizó la munícipe.