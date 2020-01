Aprovechará Gattuso al mexicano Hirving Lozano

El director técnico del Napoli dijo que lo debe poner en la posición que mejor desempeña

El director técnico del Napoli, GennaroGattuso, se dijo consciente de la ayuda que le puede dar al equipo el atacante mexicano Hirving Lozano y reiteró que lo debe poner en la posición en la que mejor se desempeña.

«Él (Hirving Lozano) está muy bien. Es un jugador que puede darnos una gran ayuda, sólo tenemos que ponerlo en una posición para desempeñarse mejor», comentó Gattuso en conferencia de prensa previa al duelo de este lunes contra el líder Inter.

El estratega le dio pocos minutos de juego a «Chucky» Lozano en los últimos dos partidos de 2019 que dirigió desde que llegó a reemplazar a Carlo Ancelotti, por lo que los cuestionamientos han estado presentes respecto a la actualidad del mexicano.

En su debut y derrota frente al Parma, Gattuso ingresó a Lozano al minuto 79 en lugar de Lorenzo Insigne, mientras que en el triunfo contra Sassuolo lo dejó en el banquillo.

Anteriormente, el timonel de los partenopei explicó que Lozano es un futbolista que le agrada y puede explotar mejor su talento por los costados y no como eje de ataque, por lo que descarta cambiarlo de posición.

Bajo el mando de Ancelotti, el canterano del Pachuca prácticamente jugó en todas las posiciones de ataque, incluso como centro delantero, lo cual, expresado por Gattuso, no se repetirá y será un elemento que juegue abierto, por el mejor rendimiento que ha tenido tanto en Tuzos como en el PSV y el Tricolor.

Lozano se convirtió en el verano pasado en el fichaje más caro en la historia del Napoli, al desembolsar 42 millones de euros para adquirirlo procedente del PSV, club en el que siempre lució actuando por las bandas, sobre todo por el lado izquierdo.

En lo que va de la campaña con los napolitanos, el mexicano acumula 672 minutos de juego en la Serie A divididos en 12 compromisos, de los cuales en 8 fue titular y apenas totaliza dos goles, frente a Juventus y AC Milan.

En Champions League ha jugado 394 minutos en seis compromisos de la fase de grupos, en la que arrancó en el cuadro titular en cinco oportunidades y presume de un tanto al Salzburgo. Napoli clasificó a los octavos de final y se medirá al Barcelona, certamen en el que todavía no dirige Gattuso.