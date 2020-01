Amplía Estado descuentos en recargos y multas

El 100 por ciento de descuento en recargos y multas vehiculares de autos 2019 y anteriores se extenderá hasta el 31 de enero de este año

La revalidación vehicular para este 2020 mantendrá el mismo costo que el año pasado, 1, 343 pesos, informó el director de Recaudación del Gobierno del Estado al abundar que se amplía el plazo hasta el día 31 de enero en el descuento del 100 % en recargos y multas vehiculares correspondiente a 2019 y años anteriores.

Alejandro García Rosas agregó que del 2 de enero hasta el 31 de marzo se aplicarán descuentos en el trámite de revalidación vehicular 2020, un 10 por ciento si se paga a través de Internet y un cinco por ciento en agencias fiscales, bancos, tiendas de conveniencia o supermercados.

A fin de facilitar el trámite, el contribuyente podrá acudir a tiendas de conveniencia o supermercados con solamente el número de placas y saldrá el adeudo que tiene hasta ese momento, anotó el funcionario estatal.

Recalcó que el programa que inició el 15 de noviembre del año pasado para descontar el 100 % en los recargos y multas vehiculares en adeudos que datan del año 2019 y anteriores se mantendrá hasta el 31 de enero del 2020, por lo que invitó a los contribuyentes aprovechar la oportunidad.

Con respecto a la iniciativa aprobada por el Congreso del Estado que durante el 2020 la renovación o expedición por primera vez de la licencia de conductor contará con un seguro de daños contra terceros, el funcionario estatal explicó que la disposición será válida a partir que el Gobierno del Estado contrate la póliza a una empresa.

“Mientras ese proceso no llega a su fin, las personas que acudan por algún tipo de licencia de conducir, como todavía no pagan el derecho que hace mención en el dictamen del Congreso del Estado, no contarán con el seguro”, anotó.

Una vez que el proceso esté firme, los contribuyentes podrán acercarse a las agencias fiscales pagar el derecho adicional y contar con el seguro. El pago adicional será de 1.5 UMAS, puntualizó.