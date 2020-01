Allanan ladrones una bodega en la colonia Álvaro Obregón

El vigilante del inmueble dijo que uno de los maleantes, a quien identificó cono Rafael, trabajó en dicha empresa e incluso trató de disuadirlo pero lo desoyó

La madrugada de este viernes, tres maleantes irrumpieron en un almacén de materiales para construcción ubicado en la colonia Álvaro Obregón.

De acuerdo a la versión del vigilante de la bodega ubicada en la esquina de las calle República de Panamá y avenida Guadalajara, los hechos se suscitaron alrededor de las 03:00 horas cuando observó a tres sujetos que ingresaron al inmueble para apoderarse de un saco de cemento y de varias herramientas.

El hombre indicó que entre los ladrones reconoció a un ex empleado del establecimiento, de nombre Rafael, con quien dialogó para tratar de disuadirlo sobre su actuar pero no accedió y lo amenazó verbalmente para que no lo denunciara.

Sin embargo, el guardia llamó al número de emergencias y reportó lo sucedido, por lo que elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y pese a que montaron un operativo de búsqueda por los alrededores no pudieron capturar a los maleantes.