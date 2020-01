Adquirirán este año cuatro barredoras

Ivanova de los Reyes

Por ahora se cuenta con una máquina con la que se barren 40 kilómetros máximo, y se utiliza en los bulevares Colosio, Rodríguez, Morelos y en el Centro Cívico

a Dirección de Servicios Públicos contará este 2020 con cuatro barredoras nuevas y una trituradora para facilitar los trabajos de limpieza en la Ciudad, reveló Norberto Barraza Almazán.

El director de la dependencia municipal señaló que la compra de estos equipos tendrá una inversión total de 24 millones de pesos.

Explicó que cada barredora tiene un costo de 300 mil dólares, que equivalen a seis millones de pesos mexicanos, y requieren por lo menos cuatro para cubrir toda la ciudad.

«Actualmente contamos con una y con eso vamos a darle batalla a Hermosillo por lo menos 200 kilómetros al día», dijo Barraza Almazán.

El funcionario municipal mencionó que la única barredora con que cuenta el área de Servicios Públicos se abarca 40 kilómetros máximo y se utiliza en los principales bulevares, como Colosio, Rodríguez, Morelos y en el Centro Cívico de la ciudad.

Indicó que no se contempla adquirir más unidades recolectoras este año, ya que la prioridad es el barrido mecanizado; también se contempla adquirir una trituradora para hacer composta, toda vez que la dependencia tampoco cuenta con este equipo.

Recogen 700 pinos navideños

Suman más de 700 pinos naturales recolectados en los contenedores de Hermosillo y patios centrales de la Dirección de Servicios Públicos, y se estima recabar tres mil en este mes, informó Norberto Barraza Almazán.

El titular de la dependencia recordó a los ciudadanos que estos puntos de acopio están disponibles las 24 horas del día las que depositen sus pinos navideños naturales y evitar que terminen la vía pública, porque no se los llevan los camiones recolectores de basura.

Mencionó que estos puntos están ubicados en el estacionamiento del estadio Héctor Espino, el panteón Yáñez y las antiguas instalaciones de VH Plaza Sur, así como los patios centrales de Servicios Públicos.

«Los hermosillenses tienen todo un sistema de cómo mantener limpia su ciudad, inclusive aprovechar todos esos materiales para poder ayudar a la gente. No tenemos pretexto para no mantener limpia la ciudad», enfatizó.

Añadió que con estos pinos propios de la temporada se hará composta para las áreas verdes públicas de la ciudad.