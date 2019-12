Trump suspende designar cárteles mexicanos como terroristas a petición de AMLO

El pasado 26 de noviembre, Trump anunció que designaría a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas

El presidente de Estados unidos, Donald Trump, suspendió temporalmente designar a los cárteles mexicanos como terroristas a petición del mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En Twitter, el mandatario estadounidense indicó que a solicitud López Obrador, un hombre al que aprecia y respeta y que “ha trabajado tan bien con nosotros”, “aplazaremos temporalmente la designación”.

Apuntó que intensificarán “esfuerzos conjuntos para lidiar decisivamente con estas organizaciones viciosas y siempre en expansión”.

All necessary work has been completed to declare Mexican Cartels terrorist organizations. Statutorily we are ready to do so. However, at the request of a man who I like and respect, and has worked so well with us, President Andres Manuel @LopezObrador_ we….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2019