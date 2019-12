Suspenderán recolección de basura en Navidad

Los días 25 de diciembre y primero de enero del 2020 no se prestará el servicio de recolección de basura en la ciudad, por lo que exhortan a los ciudadanos a no sacar la basura esos días, o bien depositarlos en los contenedores instalados en diferentes puntos de Hermosillo, informó Norberto Barraza Almazán.

El director de Servicios Públicos Municipales mencionó que esos días le corresponde al sector norte que es uno de los más grandes de la ciudad, donde se brinda el servicio a 100 mil viviendas diarias en las 106 rutas que recorren los camiones recolectores y se recolecta un promedio de 700 toneladas de basura.

«Vamos a descansar nomas miércoles 25 de diciembre y primero de enero, sólo se dará servicio a los contenedores, los demás días en normales», dijo Barraza Almazán.

El funcionario municipal recordó que los contenedores están ubicados en tres puntos: uno en la entrada del Panteón Yáñez, otro en el Héctor Espino y al sur de la ciudad en el antiguo Plaza Sur, donde hay instalados dos para que la gente lleve sus residuos a esos puntos en esos días que no pasará el camión recolector.

O bien esperar hasta el día sábado que les toca nuevamente el servicio para que no saquen la basura y que los perros callejeros la dejen esparcida, o las personas en situación hurguen en las bolsas.