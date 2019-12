Suspenden venta de pirotecnia en la ciudad

Ivanova de los Reyes

Determinan que los establecimientos incumplen los requerimientos que fija la ley, por lo que no pueden realizar venta de fuegos pirotécnicos

Los 10 establecimientos que hay en el área urbana y rural de Hermosillo para la venta de pirotecnia están impedidos para vender su mercancía por no cumplir con los requerimientos que exige la Ley, aseveró Gino Saracco Morales.

El director de Inspección y Vigilancia, señaló que en días pasados se notificó a estos negocios que no tienen permitido vender sus productos al público por no contar con permiso para ello.

«Al momento no han cumplido con los requerimientos que nos marca el artículo 31 del bando de policía, donde tienen que cumplir con el uso de suelo, permiso de Sedena y sobre todo con las recomendaciones de protección civil, por tal motivo, ahorita le hemos impedido el que abran y que haya venta al público a los 10 establecimientos, donde seis son de cohetera Sandoval y cuatro de Cachanilla”, enfatizó.

Saracco Morales puntualizó que dos estos establecimientos no abrirán en fin a definitiva por encontrarse ubicados cerca de zonas habitaciones y negocios, y representar un riesgo para los ciudadanos.

Explicó que el reglamento establece que estos puntos para la venta de fuegos artificiales deben ubicarse a no menos de 100 metros de distancia de espacios donde hay viviendas y negocios para no poner en peligro a las personas.

Comentó que algunos de estos establecimientos tienen más de siete años operando, pero en este caso, no han cumplido con los requerimientos que establece el reglamento, principalmente de Protección Civil, para la venta de pirotecnia.