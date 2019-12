Suena Rosario Espinoza con otros olímpicos

La taekwondoína María del Rosario Espinoza suma tres Juegos Olímpicos en los que ha ganado medalla en cada uno de ellos para convertirse en la deportista mexicana más exitosa en la historia, pero su historía dorada aún no tiene final.

Espinoza, quien el viernes festejó su cumpleaños 32, ganó medalla de oro en Beijing 2008, plata en Londres 2012 y bronce en Río 2016. Ahora quiere volver a Asia, en donde todo inició, y clasificar a los Olímpicos de Tokio 2020.

¿Qué hacer para no perder la motivación?

No hay una receta para decirte que de esta forma me sigo motivando. Lo que te puedo decir es que mi mayor motivación es ir a unos Juegos Olímpicos. Las veces que lo he logrado, ahí se cierra el ciclo y vuelvo a empezar uno nuevo igual de motivada.

¿Cómo imaginas que serán los Juegos, habrá nostalgia?

No lo veo de esa manera. Lo voy a disfrutar mucho, pero no voy pensando en que son los últimos, pude haber pensando lo mismo en Río y no fue así.

¿Te ves en unos Juegos Olímpicos en otra faceta?

Ahora mismo no lo sé, no me he puesto a pensar en eso. Pero creo que no se disfrutará de la misma forma que como atleta.

La competencia más dura que Espinosa enfrentará para poder ir a sus cuartos Juegos Olímpicos es con una mexicana, y de hecho, también es sinaloense. Briseida Acosta, medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, busca también ser la representante en la categoría de +67 kilogramos.