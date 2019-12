“Ablanda” a yaquis la época navideña

“Ablanda” a yaquis la época navideña…Y con los que sí que logró un acuerdo de buena voluntad, aprovechando la época previa a la Navidad, es con los representantes de las comunidades yaquis, para que levantaran los bloqueos intermitentes que mantenían desde hace meses sobre la carretera de Cuatro Carriles, a la altura de donde se ubica la estatua gigante del danzante yaqui. De ese pelo.

Eso si toma en cuenta que tal pacto se da en una momento en que hay una mayor afluencia de usuarios de esa rúa federal, por el paso de paisanos y turistas que viajan en la temporada decembrina, de ahí el acierto de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, por esa labor de convencimiento que hiciera, aunque habrá que ver si incluirá a los que también cobran por cruzar en el área de Vícam. ¿Será?

Aún y cuando igual manejan, que lo que a la par influyó para que dejaran libre la circulación por esa cinta asfáltica, es que tienen en puerta un proceso interno para elegir a sus nuevas autoridades, mismo que habrán de concluir el próximo 6 de enero del venidero 2020, de ahí que requieran estar concentrados para llevar a cabo esos cónclaves y así procurar que “la sangre no llegue al río” entre ellos. ¡Vóitelas!

Porque de acuerdo a lo ventilado por el gobernante del pueblo de Cócorit, Néstor Valenzuela Valencia, junto con pegado igualmente les interesa recuperar su maltrecha imagen ante la sociedad, por como con esos movimientos han estado afectando a terceros, o a quienes ni la deben ni la temen, lo que ha acrecentado el mal concepto que se tiene de ellos, como es de renegados, revoltosos y belicosos. ¡Zaz!

Sin embargo en esta ocasión todo hace indicar que los invadió el espíritu navideño, por como aceptaran suspender esas repudiadas bloqueadas que realizaban y con que provocaban toda clase de afectaciones, obteniendo el compromiso de Pavlovich Arellano de seguir trabajando estrechamente con esa etnia, en aras de llevarles más beneficios y que así mejoren su calidad de vida. De ese tamaño.

Ante lo que se saca por conclusión que se trató de una negociación de ganar ganar, con todo y que las exigencias de ese grupo étnico son de toda la vida, por ser las mismas de siempre, por más respuestas que les han dado, porque gobernadores han ido y venido, y al que está en turno siempre les salen con lo mismo, de ahí que habrá que ver qué tanto tiempo mantienen guardados sus tambores de guerra. ¡Ups!

No obstante y por encima de los asegunes que se le puedan poner a ese salomónico pacto, lo único cierto es que el Gobierno del Estado solucionó lo que no consiguió ni la Federación, si se analiza que es una problemática que les tocaba resolver, por ser una arteria vial federal, pero lo que es el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Eduardo Pacheco Grajeda, nomás “no dio el ancho”.

Pero cualquiera que sea el caso, el punto a favor para Claudia y sus operadores, es que hoy en día ya está libre el paso por esa vía carreteril, de ahí que los vacacionistas ya podrán transitar sin contratiempos o sin que les paren el alto, como lo habían venido haciendo en el citado punto carretero, y por demandas en las que ellos no tienen nada que ver, pero “pos” los agarraban como medida de presión. ¿Qué no?

Aún ignoran contaminación de Río Sonora…Nomás para que vean el como ha estado la falta de atención, a cinco años del tóxico derrame de ácido sulfúrico de la minera Buenavista del Cobre a los ríos Sonora y Bacanuchi, ocurrido el 6 de agosto de 2014, que ahora van a realizar un Foro Científico para determinar cómo está la contaminación y así por fin poder concretar la tan demandada remediación.

Toda vez que entre otras cosas es lo que vinieran a anunciar los secretarios del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de Salud, Víctor Toledo Manzur y Jorge Alcocer Varela, en el marco de un diálogo que sostuvieran con pobladores afectados por ese desastre ecológico causado por el emporio minero del Grupo México, en el que volvieron a escucharse los reclamos para que se remedie ese daño.

Y es que después de tanto tiempo y por lo “contaminado” que ha estado en todos los sentidos el proceso de saneamiento, es que Toledo Manssur reconociera que la intención es la de revisar y cotejar las informaciones que hay hasta ahora, en torno a los estudios que se han hecho para evaluar los estragos ocasionados por esos metales pesados que se fugaran a los mencionados afluentes. ¡Tómala!

Eso por como a la fecha todavía hay datos encontrados o que no cuadran, a partir de las investigaciones hechas por diferentes organizaciones ecológicas y ambientales, en las ocho municipalidades serranas contaminadas, de ahí que ante las diferencias que hay, es por lo que quieren unificarlas en un solo criterio, lo que pone de manifiesto que así ha estado el “manoseo” de esos monitoreos. Ni más ni menos.

Tan es así que un mal síntoma de eso es que Toledo Manzur y Alcocer Varela reconocieran que hay más de 380 personas enfermas por esa agua tóxica, que sumarían otras mil, de ahí el porque confirmaran la construcción de la tan prometida clínica especial para atender a las víctimas, e igual se concretaría la instalación de las plantas potabilizadoras que solamente quedaran en puro proyecto.

Adelantan que no $ubirá tarifa de agua…Vaya que cuando menos de palabra, pero ya se anunció que para el próximo año no subirán las tarifas del agua, en base a lo adelantado por el director de Agua de Hermosillo (Aguah), Alfredo Gómez Sarabia, en lo que es una medida decretada, a partir que tampoco contemplan tener un incremento en sus costos de operación. ¿Cómo la ven?

Así que es una buena nueva con la que prácticamente le están dando su “regalo navideño” a los usuarios de ese organismo operador, por como en el 2020 mantendrán el mismo sistema tarifario del actual 2019, derivado de una decisión tomada por la alcaldesa, Célida López Cárdenas, como se lo abonara el propio Gómez Sarabia, lo que sí que está de no creerse, ya que ni siquiera le aumentarán lo que será la inflación.

De tal forma que así está la sensibilidad mostrada por Célida Teresa, a la hora de solidarizarse con la actual situación económica de las mayorías, que para nada es de bonanza, en lo que muy seguramente que deberá ser una motivación extra para la ciudadanía, a fin de que paguen puntualmente sus recibos, y además con un descuento para quienes los liquiden por adelantado comenzando enero. Así el beneficio.

Ya que contrario a lo que ocurría en el pasado, cuando siempre buscaban la forma de “cargarle la mano” con los cobros a los ciudadanos por ese concepto acuático, ahora no solamente no habrá un aumento, sino que ahora además Gómez está evitando para que aprovechen la Campaña de Regularización 2019, con la que están ofertando opciones para que “se pongan al corriente” con sus adeudos. ¿Qué no?

Razón por la cual del exhorto que hacen para que destinen parte del aguinaldo para asegurar la liquidación de ese suministro de Aguah, y con ello evitar multas, cortes y sanciones, al asegurarse que el que no paga es porque no quiere, ya que en caso de no contar con dinero suficiente, todavía existe la alternativa de que hagan convenios para que esas trácalas líquidas terminen cubriéndolas en abonos.

Continúa bien posicionada la “Gober”…Para los que dudaban del jugo que le han seguido a la “Gober”, Claudia Pavlovich, ahí tienen que ahora acaba de ser nombrada miembro de la Comisión de Certificación y Acreditación, que tiene que ver con la certificada única policial y evaluación de policías en los C3, en la recién celebrada 45 reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. ¡Órale!

Por ser una cumbre que fuera encabezada por el “Pejidente” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, por lo que así estuvo la designación para la “Clau”, que estilan que no fue de a gratis, sino en reconocimiento a la experiencia que tiene en Sonora en ese rubro, ante el trabajo que han realizado desde el inicio de la presente administración en los Centros de Evaluación, Control y Confianza (C3). ¡Qué tal!

No por nada es que la Mandataria Estatal, que fuera acompañada por el secretario de Seguridad Pública en el Estado, David Anaya Cooley, refrendara el compromiso de la Entidad para continuar fortaleciendo esos controles en las corporaciones municipales y estatales, con la finalidad de contar con mejores elementos, de ahí el porque hasta ahora han venido siendo punta de lanza, al estar a la vanguardia.

Es por eso que ante la plana mayor de esa área en México, Pavlovich Arellano destacara que el trabajo que realizará en esa Comisión no únicamente será de importancia para la región de por estos lares, sino que tendrá un impacto a nivel de la República Mexicana, a la hora de mejorar los procesos, que es lo que se pretende, por lo que así estuvo el escaparate en el que tuviera presencia la Ejecutiva sonorense.

Lo anterior aunado a que también se aprobó la desaparición del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como un enlace operativo entre el Poder Ejecutivo e integrantes de la Instancia Tripartita Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, por lo cual el sector de justicia de la Secretaría de Gobernación fungirá como apoyo para finalizar ese trámite en el primer trimestre de 2020.

