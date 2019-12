“$e salen con la $uya” los camioneros

De$peja duda$ Secretario de Hacienda

Confirman la buena nueva antialcohol

¡“Tira la toalla”! el de Protección Civil

“$e salen con la $uya” los camioneros…Con todo y lo ilegal que fuera el paro de labores realizado por los choferes del transporte urbano de Hermosillo, pero aún así terminaron pagándoles los dos días que pararon y no laboraron, afectando a los usuarios, una vez que llegaran a un acuerdo con las empresas concesionarias para levantar esa protesta y reanudar el servicio con “normalidad”. De ese pelo.

Porque aún y cuando el emplazamiento a huelga que hicieran fuera desconocido por las autoridades laborales, por encima de eso paralizaron parcialmente esa actividad transporteril, al bloquear la salida de 100 camiones del Centro de Pernocta, de ahí que bajo esa medida de presión, es que tuviera que darse una negociación, con la que finalmente pactaron algunos acuerdos para destrabar ese movimiento. ¡Zaz!

Es por eso que por sentido luego luego surja la pregunta obligada, de que si entonces para qué llegar a tanto, como es a la suspensión de labores, en perjuicio del pasaje, si a la postre terminan arreglándose, al darles lo que les piden, como en este caso lo hicieran las compañías Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, cuando bien podrían evitarse tantos gritos y sombrerazos.

Y para prueba esta el que terminaron por reconocer a los 450 operadores que trabajaban en forma externa, como miembros del Sindicato afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), por lo que tendrán las mismas prestaciones y beneficios que los 150 que ya pertenecían a esa organización sindical y que era la principal exigencia que enarbolaban, pero a la cual le estuvieron dando largas. ¡Pácatelas!

De ahí que con ese reconocimiento sindicalista conseguido por medio de la desestabilización laboral y la afectación a los pasajeros, ahora los 600 chafiretes formarán parte del Contrato Colectivo de Trabajo regenteado por los cetemista, por lo que de aquí pa´l real ya recibirán el pago por horas, así como el tiempo extra que trabajen y todas las prestaciones que conlleve esa seguridad sindicalera. Así el dato.

Casi por nada del sentir general que hay, de que si para que caer a esos extremos, o el tomar como rehenes a los que usan los ruleteros, cuando desde un principio pueden concretar esos beneficios laborales, que por lo que se ve no son nada del otro mundo, sino el únicamente buscar que haya una trato justo para las partes involucradas en ese ámbito camionero. Ni más ni menos.

Si se parte de que la única función que tiene el Gobierno del Estado es la de actuar como un mero mediador, en este caso a través de la dirección estatal del Transporte, de la que es titular, Carlos Morales Buelna; así como de la Secretaría del Trabajo del Estado, donde despacha Horacio Valenzuela, a fin de que se le metiera el acelerador a la negociada, para que las líneas de transporte volvieran a la circulación.

De$peja duda$ Secretario de Hacienda…Como para los perros los coyotes, dan cuenta que el que salió con saldo a favor, de la comparencia que ayer tuviera ante las comisiones unidas de Hacienda de la Cámara de Diputados, es el Secretario de Hacienda estatal, Raúl Navarro, al aclarar las dudas con respecto a la elaboración del Proyecto de Presupuesto 2020 presentado por el Gobierno del Estado.

Toda vez que Navarro Gallegos hizo valedero aquello de que, ¡el que nada debe, nada teme!, de ahí que trascendiera que no dejó cuestionamiento sin responder, sobre todo los relacionados con la propuesta de que se les asignen más recursos al Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Fiscalía General del Estado (FGJE) y Secretaría de Seguridad Pública, que es por lo que abogara la mayoría de los legisladores.

No en balde es que ante esa petición generalizada de los tribunos, de canalizarle más “lana” a ese rubro que tiene que ver con la seguridad, es que Raúl se comprometiera a hacerle los ajustes necesarios al Presupuesto de Egresos, eso con la finalidad de hacer realidad esa posibilidad, por ser una de las deudas que se tiene con los sonorenses, por ser una de las demandas más sentidas. De ese vuelo.

Y obviamente que tampoco podían faltar los peros que le han puesto a la solicitud de deuda a largo plazo por mil 300 millones de pesos, ante lo que Navarro precisara que es un crédito que en su mayoría se destinaría a la construcción del Nuevo Hospital de Especialidades, derivado de que el Gobierno Federal solo envió el 60% de un monto de los mil millones de pesos proyectados para su terminación total.

Eso sumado a que también le recriminaran que la administración estatal utiliza los capítulos 7 mil y 4 mil para ocultar recursos y hacer reasignaciones a su gusto, ante lo que les revirara que no es un ningún escondite de cachata, sino una cuenta especial para hacer transferencias a proveedores y contratistas, lo que asegurara que no tiene nada de malo, al formar parte de una operatividad financiera. ¿Cómo la ven?

Así es como se defendiera el manejador de los dineros estatales y con tal claridad, que la presidenta de la Primera Comisión de Hacienda, Diana Platt, ya anunció que hoy “juebebes” a las 11:00 horas llevarán acabo una nueva reunión, pero ahora entre ellos, en la que podrían votar para dictaminar esa presupuestación para el Ejercicio Fiscal del próximo año, con una aprobación definitiva el venidero lunes.

Confirman la buena nueva antialcohol…Y el que confirmó la buena nueva navideña que adelantara la alcaldesa, Célida López Cárdenas, es el director de Tránsito Municipal, Jesús Durón Montaño, de que en este fin de año los filtros antialcohol que se instalarán en las principales vialidades no tendrán un fin recaudatorio, como se hacía antes, sino que serán con un enfoque preventivo de accidentes.

Razón por la cual es que Durón Montaño ventilara, que en el presente mes de diciembre estarán apelando a la conciencia de los hermosillenses, porque si bien no multarán ni le quitarán el vehículo a los automovilistas que hayan ingerido bebidas alcohólicas, pero eso no significará que habrá inmunidad para quienes incurran en una falta “yendo hasta la chancla”, o en una estado “inconveniente”. ¡Tómala!

O séase que con eso queda en claro que esa consideración únicamente se tendrá con los conductores a los que detecten con aliento alcohólico en esos retenes aleatorios, que es cuando los exhortarán para que le hablen por teléfono a algún familiar o amigo que se encuentre en condiciones de manejar el auto, con la intención de que no se pongan en riesgo, como tampoco a los demás que se le puedan atravesar. ¡Órale!

Luego entonces ante esa sensibilidad mostrada por Célida Teresa, y que a sido muy bien vista por las mayorías capitalinas, es que los automovilistas ya no le sacarán la vuelta a esos puntos de revisión, que anteriormente más bien eran de recaudación, a partir de que la actual Ley de Alcoholes contempla como conducción punible el haber consumido tan solo una “cheve”, es decir, con sólo oler a alcohol. ¡Glúp!

No obstante y que hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha probado que con tomar una par de cervezas no pasa nada, o no se pierde la capacidad para conducir, pero aún así los ciudadanos no se escapaban de que le cobraran un multón de más de $7 mil pesos, y les decomisaran la unidad, cosa que ahora ya no sucederá, pero siempre y cuando no se caiga en un exceso. Así la advertencia.

“Tira la toalla” el de Protección Civil…Quien de buenas a primera sí que “tiró la toalla” para a todas luces irse a la aventura política, es el hoy ex titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Alberto Flores Chong, por como de la noche a la mañana presentara su renuncia, según esto por motivos personales y para emprender nuevos proyectos en 2020. Así de sorpresivo.

Para ese efecto es que Flores Chong anunciara su salida por medio de su cuenta de twitter, y en la cual adjuntó una par de cartas, una ella dirigida a la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, en la que le expresa su gratitud por la oportunidad que le diera de chambear, por ser de los que estaba desde inicio de sexenio, con lo que se descarta que su dimisión haya sido por cuestiones de grillas o conflictos. ¡Será!

De tal forma que es un “pisa y corre” de Alberto, que consideran que tendría que ver con los tiempos políticos que ya se viven, de cara al proceso electoral del 2021, como resultado de que desde ya se comenzarán a conformar los diferentes grupos polacos en busca de la gubernatura, ante lo que se saca por conclusión que no sería la única renunciada, sino que lo más seguro es que se avecinen otras más.

Tan es así que en el caso de Flores ya se le relaciona con la cuadra polaca de Ricardo Bours, al que ahora acaban de destapar como “preca” a “la grande” por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), después de que se saliera del PRI, y luego la jugara de independiente, de ahí el porque se especula que podrían haber dejado el cargo para integrase a esa talacha proselitista, si se analiza de que es originario de Obregón.

Aunque cualquier que sea el caso, o el motivo de la salida del “Beto” Flores, es que por el momento y en lo que designan a un relevo, que esa dependencia quedará acéfala, con todo y lo importante que es, y en la que por cierto nadie quiere estar, a raíz del trágico incendio de la Guardería ABC en el 2009. ¡Ñácas!

