“Se van en el viaje” con paro camionero

Exhibe incongruencia alcalde de Morena

Ahora hasta asaltantes de trenes detienen

Ya no encubrirán a sacerdotes abusadores

“Se van en el viaje” con paro camionero…Y por decidir continuar con su chantaje, los que podrían “irse en el viaje” y quedarse sin trabajo, son los choferes que por segundo día mantuvieron un paro del transporte urbano en Hermosillo, afectando a los usuarios, por ser una paralización ilegal, después de que la huelga a la que emplazaran se declarara inexistente por las autoridades laborales. ¡Zaz!

Por lo que ahora sí que dichos chafiretes azuzados por los cabecillas sindicales de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de la que es agitador mayor Javier Villarreal, sí que “están estirando la liga”, por como llevaran al extremo una paritis que no tiene razón de ser, por supuestas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, de ahí que pudieran terminar perdiendo lo más por lo menos. De ese pelo.

Pues así está esa movilización que han promovido mediante esa suspensión de labores, al bloquear la salida de cien camiones del Centro de Pernocta, que es el déficit de unidades que hay desde el pasado lunes, además de mantener medio cerrado el bulevar Lázaro Cárdenas, que es donde se ubican esas instalaciones de resguardo, ante lo que han provocado un verdadero caos vehicular en ese sector.

Es por eso que ante esa cerrazón y movimiento de presión de Villarreal Gámez y sus malas compañías, que el director del Transporte en el Estado, Carlos Morales Buelna, anunciara que mantendrían el plan emergente en apoyo a los pasajeros, a fin de garantizar la movilidad de los ciudadanos que hacen uso de ese medio o de los ruleteros para trasladarse a sus ocupaciones. ¿Cómo la ven?

En lo que es un programa de emergencia consistente en 260 “rulas” que están circulando, complementados con 50 unidades de servicio especializado, sumado a 600 taxis, para tratar de cubrir por lo menos el 80% de un esquema operativo diario en situaciones normales, con la finalidad de que haya la menor afectación posible para el pasaje, que es el que se queda diciendo ¿Y qué culpa tengo yo?

Y es que en base a lo planeado por Morales Buelna, de alguna forma la idea es la de “blindar” esa prestación pública de llevadas y traídas, en lo que las partes en conflicto se sientan a dialogar, en aras de llegar a un acuerdo y que quede sin efecto esa parada parcial en la que están los operadores de esos camiones, sin importarles los estragos que están causando, al únicamente velar por sus intere$e$.

Luego entonces así es como se han estado completando, echando mano de todo en lo que puedan transportar gente, en lo que los conductores de ese camionerío dejan de prestarles oídos a los cetemistas, debido a que es un conflicto laboral que todo hace indicar que promovieron con toda alevosía y ventaja, por ser en fechas prenavideñas cuando hay más transportación de personas, de cara a la Nochebuena.

Así que al final habrá que ver qué costo terminan pagando los paristas, por ser una acción con la que sí que “se echaron encima” a todo mundo, y con sobrada razón, por como una minoría está perjudicando a los más, con un efecto colateral a todos los niveles, como es el comercial y de la actividad productiva de los centros de trabajo, aunque existía la posibilidad de que lleguen a un arreglo en cualquier momento.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exhibe incongruencia alcalde de Morena…Quien tal vez no va a salir muy bien librado, es el “Presi” Municipal morenista de Caborca, Librado Macías, luego de la ventaneada que “le pegara” el dirigente estatal del PRI, Ernesto De Lucas, por la concesión que quiere hacer en lo “o$curito” del servicio de alumbrado público de ese municipio, y que es lo que le están “sacando a la luz”. ¡Tómala!

Eso al trascender que Macías González “por sus pistolas, o sin consultar a nadie, y mucho menos a la ciudadanía, operó el mayoriteo de una sesión de Cabildo para que le aprobaran tal concesionada, obviamente que con la intención de “llevar su tajada”, o una beneficio extra, por ser evidente que hay un interés de por medio, y no precisamente el de la población. Así los “$o$pecho$í$mo$” que hay.

Al ser una intentona de privatización que resulta una soberana incongruencia, si se toma en cuenta que lo que es en Hermosillo la alcaldesa, Célida López Cárdenas, también del Partido de Morena, está haciendo todo lo contrario, por como ha emprendido una batalla legal contra la empresa ConLuzHMO para cancelar un leonino y onero$o contrato que le heredara la anterior administración municipal. ¡Palos!

De tal forma que ante esa aparente pretensión de negocio redondo de Librado, habrá que ver la postura que asume el jerarca del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jacobo Mendoza, por no creerse que en “Cabronca” sí estén bien haciéndolo, y en esta Capital no, razón por la cual es que el famoso “Pato” De Lucas lo sacará a balcón, y no es para menos, por ser una operación que “huele mal”.

Casi por nada es que sea una denuncia que ya levantara ámpula en esa localidad, con la que le están amargando las fiestas decembrina a Macías González, cuando manejan que a todas luces ya se frotaba las mano$, creyendo que era un negocio concretado, pero ciertamente que después de que se lo hicieran público, lo más probable es que quede en veremos, mínimo en lo que justifica del porque del mismo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ahora hasta asaltantes de trenes detienen…Pa´ que ven el como ya se está viendo cada cosa, para prueba está el que acaban de detener a una banda de asaltantes de trenes por estos lares, en la zona del municipio de La Colorada, a la que agarraran con las manos en la masa, o en posesión de 220 sacos de cemento, al ser sorprendidos por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). ¡Vóitelas!

De ahí que pusieran tras las rejas a una media docena de atracadores que ya habían tomado como práctica común el “darle un bajón” a los productos que transportan en el “tren…zudo” por esa ruta ferroviaria, de ahí que ante reportes que se presentaran, es que “les cayeran” los sabuesos de la PESP, que dependen de la Secretaría de Seguridad, de la que es titular David Anaya Cooley. A ese grado.

Lo anterior luego de que al estar haciendo un recorrido por un camino de terracería que conduce a Estación Torres, en la carretera Hermosillo-La Colorada, los agentes estatales detectaron varios vehículos y sujetos que intentaron escapar, así como una plataforma y un trailer en el que estaba la carga encementada, por lo que al no poder comprobar su legal procedencia, es que procedieran a detenerlos.

Motivo por el cual es que arrestaron a quienes se identificaron como Erick “N”, Alan “N”, Iván “N”, Alejandro “N”, Idelfonso “N” y Carlos “N”, de 37, 24, 21, 30, 26 y 26 años de edad, respectivamente; completando esa lista negra con Gerónimo “N”, José “N”, Juan “N”, Jesús “N”, José “N” y Francisco “N” de 33, 22, 29, 27, 20 y 32 años de edad, lo que comprueba que era toda una pandilla la que conformaban.

Luego entonces así estuvo el acierto policial de la corporación que tiene como máximo mando a David José, y es que era un grupo de malhechores al más alto nivel, que hasta un tracto camión marca Freightliner se les decomisó, así como una camioneta Chevrolet doble rodado de color blanco y un pick up Silverado del mismo color, lo que pone de manifiesto que estaban bien equipados. De ese tamaño.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ya no encubrirán a sacerdotes abusadores…Ahora sí que habrá que ver qué impresión le merece al arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, la confesión y anuncio que hiciera el Papa Francisco, de que se elimina el secreto pontificio en los casos de pederastia y abusos sexuales, con lo que ya no podrán seguirse tapando con la misma sotana, o cobija, como lo habían venido haciendo. ¡Ñácas!

Ya que ocurría que a los clérigos acusados de esas atroces obscenidades y excesos, de pilón todavía los terminaban encubriendo, al amparo de ese silencio que solapaba a la grey católica, de ahí el porque era por demás raro que tocaran o condenaran a un sacerdote, y ya no se diga a los de más arriba, a no ser y que los desmanes en que incurrían fueran por demás obvios, de ahí el porque era el principal reclamo.

No obstante y para acabar con ese evidente proteccionismo, en el que se escondían para obstaculizar las investigaciones de esas leperadas que reiteradamente han cometido, es que el máximo jerarca del catolicismo, quien por cierto se está confirmando que “no es puro Pancho”, promulgó dos leyes para acabar con esa impunidad, que por algo es lo que más les han echado en cara hasta ahora. ¡Pácatelas!

Aunado a que es un decisión que también abarcaría los delitos de violencia y actos de tipo sexual perpetrados bajo amenaza, así como los ataques a menores y personas vulnerables, e igual contempla a la pornografía infantil, y “agarrando corte parejo”, ya que igual incluye a los obispos y superiores generales de los institutos religiosos de ese ámbito, con lo que queda claro que ya no habría intocables. ¿Será?

Con lo que está de más el apuntillar que con ese cambio y levantada de velo, se le estará dando respuesta a una de las exigencias más sentidas de la feligresía, que veía el como los padres y demás hacían de todo y al final no se les hacía nada, lo que quiere pensarse que de aquí pa´l real ya va a cambiar, porque con la nueva norma ahora sí le entregarán las pruebas a las instancias judiciales, en vez de no revelarlas. ¡Ups!

Es por lo que se hace obligado el checar con Ruy Rendón, el cuándo entraría en vigor esa modificación, con la que ya no se estarían salvando de terminar en prisión, los que son unos renglones torcidos de Dios.

Correo electrónico: [email protected]