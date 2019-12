“Sale tiro por la culata” al de la Barra

Es un sonorense un gestor presidencial

Ven como rehenes a pasaje de camiones

Dan toque navideño a la Ciudad del Sol

“Sale tiro por la culata” al de la Barra…Y en lo que a sido uno de los temas más polémicos y grillos de los últimos días, como es el de la propuesta para que los magistrados sean vitalicios y designados por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), al que acaba de “salirle el tiro por la culata”, es a uno de los detractores a ultranza de esa iniciativa, como es Héctor Contreras. ¡Zaz!

Pues haciéndole honor su apellido, al asumir una posición de Contreras, lo que es el también “colado” como presidente de la Barra Sonorense de Abogados, a pesar de su negro pasado a su paso por la ex Procuraduría del Estado, se puso a consultar por twitter a José Bonete Navarro, que es un reconocido escritor y catedrático de Derecho en España, sobre esa alternativa del STJE que hay hoy en día. ¡Órale!

Si se toma en cuenta que Contreras Pérez en su mensaje a distancia le plantea: “Maestro buenos días, que opinión le merece, que Jueces y Magistrados sean vitalicios, en Sonora, se pretenden reformas legales con ese fin. Saludos”.

A lo que Bonete Navarro le responde por la misma vía cibernética: “Salvo excepciones muy concretas, lo ordinario es que sean vitalicios, con inmovilidad como una garantía más de independencia que justifica su responsabilidad y régimen disciplinario y objetivo con garantías”, en lo que es una revirada con la que “le mató en gallo” en la mano, en torno a la campañita que ha promovido contra esa pretensión. De ese pelo.

De ahí que a Héctor no le quedara “díotra” más que el quedarse callado, con relación a esa posición que le restregara el jurista español, a través de esa consulta, porque de lo contrario o de “haberle dado por el lado”, júrelo usted que por todos los medios todavía anduviera “cacaraqueando el huevo”, para reforzar la postura en contra que ha asumido y ha ventilado por donde ha podido, o donde le han prestado oídos.

Y es que esa respuesta que le diera Bonete, más bien viene a darle la razón a esa proposición que levantara ámpula y que ha sido calificada como de avanzada, misma que fuera presentada ante el Congreso del Estado por la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, y que aún está sujeta a análisis, de cara a su posible aprobación, en eras de consolidar la autonomía del Poder Judicial. ¿Cómo la ven?

No en balde es que hasta el mismo titular de esa área, Francisco Gutiérrez Rodríguez, ya apuntillara que resulta curioso que en una decisión que impacta a esa instancia no tengan “comal ni metate”, es decir, intervención, porque hoy en día constitucionalmente no les permiten participar en una nominación que les afecta, de ahí el acierto de Claudia de hacerlos coparticipes, para que igual sean responsables. ¿Qué no?

Pero lo que es el echado pa´ delante de Gutiérrez Rodríguez todavía fue más allá, al señalar que es un cambio que no tiene truco ni nada de ilegal, al solamente pretender privilegiar el servicio público judicial de carrera, o séase, dándole prioridad a sus integrantes, aunque sin estar cerrados a nada, baja la base de que todo es perfectible, a partir de los que critican que no le daría oportunidad a otros sectores.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Es sonorense ¡un gestor presidencial!…Quien se confirmó que ya es todo un gestor presidencial, es el sonorense Octavio Almada Palafox, y para prueba está la carta que le enviara al “Presi” de la Nación, Manuel López Obrador, la alcaldesa de Naucalpan de Juárez, Patricia Durán, para notificarle que se concretó la petición de apoyo que le hicieran la llamada “Barra Pradera”. De ese vuelo.

Porque con eso se está haciendo realidad la misión que de viva voz le encomendara López Obrador a Almada Palafox, cuando el pasado 17 de octubre los promotores de un centro deportivo de la colonia Praderas de San Mateo, abordaran al Mandatario federal para solicitarle que les ayudara a rescatarlo para beneficio de la juventud de ese barrio, y es por lo que actuaran en consecuencia con ese fin. ¡Qué tal!

Tan dan cuenta que Octavio cumplió con ese cometido, complementando la función que tiene como escolta de seguridad de Andrés Manuel, que mañana a las 11:00 horas encabezará las entrega de esas obras de rehabilitación, que incluyeron hasta instalaciones con acabados de cemento, sanitarios, cámaras de vigilancia y demás, con lo que es un inmueble que casi quedó como nuevo, por lo transformado.

Casi por nada es que los vecinos favorecidos vía las redes sociales publicaran: “Compromiso cumplido banda gracias a Dios, a nuestro señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, a nuestra señorita presidenta municipal de Naucalpan, Patricia Durán; a nuestro gran amigo Octavio Almada y a todos los trabajadores del ayuntamiento de Naucalpan que hicieron posible el sueño gracias”. Así el dato.

En lo que es un acierto que pone de manifiesto que lo que es hasta ahora Almada no está siendo profeta en su tierra, con todo y los beneficios que se sabe que ha gestionado para su natal Huatabampo, pero que ante ese tipo de encomiendas que le está dando el mismísimo AMLO, no descartan que desde ya lo anden buscando de muchas municipalidades sonorenses que tengan necesidades similares. A ese nivel.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Usan a pasaje de camiones como rehenes…A los que sí que les queda el dicho de que, ¡ooootra vez la burra al trigo!, es a los cabecillas del sindicato de choferes del transporte urbano de Hermosillo, por como ahora saliera el cetemista de Héctor Robles, a advertir que mañana a las 5:00 de la madrugada sí existe la posibilidad de que finalmente estallen la huelga y paralicen el servicio. ¿Será?

Ya que después de prorrogar varias veces ese movimiento, al parecer en definitiva ya rompieron pláticas con las empresas concesionarias de esa actividad transporteril y es por lo que estarían parando alrededor de 300 camiones y como siempre afectando a quienes ninguna “vela tienen en ese entierro” o enfrentamiento laboral, como son los sufridos usuarios, que es a los que estarán tomando como rehenes.

Toda vez que con todo y lo válidas que puedan ser sus demandas laborales, pero lo que no se vale es que al final terminen “dejando a pie” es a los pasajeros, con todo y que los ruleteros son el único medio que tienen para trasladarse a sus diferentes ocupaciones, de ahí el porque el dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado Luna, ya les mandara a decir “sus verdades” y lo que le sigue.

Eso por como invariablemente hacen pagar a justos por pecadores, al irse por la fácil a la hora de paralizar labores, como existe el riesgo de que lo hagan éste “San Lunes”, en caso de que no vuelvan a convencerlo$ de última hora, dizque porque a la mayoría de los operadores no les están cumpliendo el Contrato Colectivo de Trabajo, por presuntamente haber trabajadores de primera y segunda. ¡Ajá!

Razón por la cual de la incertidumbre que había, de que está vez sí pudieran cumplir su amenaza, que por algo ya ha sido considerada como un vil chantaje, aunado a que lo que ya rayó en la burla y el cinismo, es que Robles Núñez todavía le pidiera disculpas y solidaridad por adelantado al pasaje, cuando son los que lo estarían afectando, al sólo velar por sus intereses y no por quienes en realidad les dan de comer. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dan toque navideño a la Ciudad del Sol…Quien vaya que ha seguido haciendo más con menos, es el movido director de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza Almazán, por el toque navideño extra que ahora le dieran a esta Capital, en la presente época decembrina, al plantar unas 2 mil 500 nochebuenas en cinco puntos estratégicos de la ciudad, como parte de una decoración natural.

Así que además de las luces navideñas que se colocan en la actual temporada, previa a la llegada de Santoclós, esta vez Barraza Almazán y compañía idearon el adornar algunos camellones de los principales bulevares con esa flor ornamental, además de la Plaza Zaragoza, para disfrute de los hermosillenses y visitantes, por ser otra fisonomía la que dan, por lo llamativas de las mismas.

Aunque como nunca faltan los Grinch, es que el funcionario municipal se viera en la necesidad de exhortar a la ciudadanía para que las cuiden, por como empezaran a robarse algunas, que fueran de las que ubicaran sobre el bulevar Abelardo L. Rodríguez, frente al Gimnasio del Estado, además de hacer un llamado para mantener limpios esos lugares y que así luzcan. Ni más ni menos.

O séase que así está ese buen detalle decorativo promovido por Norberto para generar una buena impresión en los alrededor de 900 mil habitantes que viven en esta Ciudad del Sol, y que no será “flor de un día”, porque tienen el proyecto de utilizar esos espacios para colocar otras especies ornamentales, dependiendo de las fechas del año, porque el promedio de vida de las nochebuenas es de dos meses.

Ante lo que consideran que con esa chamba más allá de lo normal, lo que es Barraza Almazán sí que está haciendo “florecer” aún más su de por sí bien calificada labor. Así la positiva percepción que hay.

Correo electrónico: [email protected]