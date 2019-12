Legislan contra los hampones cibernéticos

$alen de los mi$mo$ diputado$ de Morena

Tiene “efecto domino” la masacre LeBarón

Llevan a los tribunales eterna disputa yaqui

Legislan contra los hampones cibernéticos…Con todo y que ya era algo muy demandado y cacaraqueado, pero por fin se dio el paso de legislar para llevar a la vida real los delitos que se cometen en el mundo virtual, a través de las famosas redes del Internet, llámese Facebook y demás, al recientemente aprobarse en el Congreso del Estado la Ley de Prevención de Delitos Cibernéticos. ¡Zaz!

Porque una vez presentado el consabido dictamen que le da vida a ese nuevo marco legal, vía el diputado Jorge Villaescusa Aguayo, a partir de eso la Secretaría de Seguridad Pública estatal ya podrá realizar convenios con organismos internacionales para fortalecer las unidades de inteligencia que ya existen, porque aunque poco se sabe, pero hasta una Policía Cibernética ya existe en el Estado. De ese pelo.

Y es que las cifras existentes no mienten, en cuanto a que se habían tardado los legisladores en entrarle a combatir esa creciente nueva modalidad delictiva, que se da a raíz de la modernidad y el desarrollo de las nueva tecnologías, como lo refleja que el 68% de la incidencia esté relacionada con el famosos “jaqueo”, que es la invasión de las cuentas de las personas, con lo que se atenta contra su privacidad. ¡Ñácas!

E igualmente con esa aprobada normatividad se estará procediendo contra prácticas como las del llamado “sexting”, “grooming” y “pack”, entre otras, que son de las que principalmente afectan a los jóvenes, por ser el sector que más usa ese medio para comunicarse, en su mayoría por medio de sus dispositivos móviles, como son los teléfonos celulares y tablets, entre otros aparatos. De ese tamaño.

Es por eso que con esa adecuación para adaptar el Código Penal de Sonora a la era actual y así poder tipificar como actos delictivos los que causan daños sicológicos, patrimoniales y físicos a las personas, es que le estarán facilitando las cosas a los promotores de justicia, encabezados por el secretario de Seguridad estatal, David Anaya Cooley, porque ya tendrán más herramientas para actuar. ¡Qué tal!

Aunque para cerrar el círculo preventivo lo que les haría falta es socializaran o dar a conocer a detalle en qué consiste esa regulación que ya es legal, para que los usuarios sepan “a qué le tiran” o en qué brete jurídico pudieran meterse, en caso de hacer un mal uso de la red, porque muy seguramente que muchas cosas de las que hoy en día se hacen como normales, caerían en un acto que sería penalizado. ¡Palos!

$alen de los mi$mo$ diputado$ de Morena…A como ha seguido la “robatinga” en el Congreso de la Unión, los que no se van a salvar de que les digan: ¿Y la au$teridad apá?, como en el anuncio de la TV, son los diputados federales de Morena, eso por aprobarse un aumento de aguinaldo del 50% en el Presupuesto de Egresos para el 2020, con lo que a la postre están resultando más de lo mismo.

Toda vez que en el presente 2019 los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como los del resto de los partidos políticos, recibirán $140 mil 504 pesos de aguinaldazo, que corresponden a 40 días de salario; en tanto que el que ahora se mayoritearon para el próximo año será de $210 mil 756 pesos, es decir, 60 días, equivalentes a $70 mil pesos y cacho más. A$í el agandalle.

En lo que es un “manotello” a nivel del Poder Legislativo que está volviendo a demostrar que a la hora en que llegan al cargo se dedican a beneficiarse en lo personal y no tanto a impulsar el bienestar de “Juan Pueblo”, y para prueba están esos levantadedos morenos, que luego luego en$eñaran el cobre, porque han de saber que tampoco pagarán impuestos, cuando era lo que tanto le criticaban a los que se fueron.

Así que entre los que también saldrán fondeado$ con esa repudiada alza, con todo y que se han hecho chombitos para que no los critiquen, están los tribunos sonorenses Wendy Briceño, Javier Lamarque, Marco Antonio Carbajal, Lorenia Valles, Hildeliza González, Ana Bernal, Manuel Baldenebro y Heriberto Aguilar, que para nada se opusieron a “darle esa tara$cada” extra al erario público. ¡Vóitelas!

No en balde del porque de la decepción que ya hay en torno al sexenio de la llamada Cuarta Transformación, o ¿deformación?, por la incongruencia con la que están gobernando, después de que propusieran un cambio, pero en la práctica están haciendo todo lo contrario. De ese vuelo.

Tiene “efecto domino” la masacre LeBarón…La que está claro que continúa dejando efectos colaterales a todos los niveles, como es en el de la seguridad, lo político y económico, es la masacre contra las familias LeBarón y Langford, perpetrada el 4 de noviembre por un comando armado en Bavispe, en los límites de Sonora y Chihuahua, con un saldo de nueve muertos. Así el efecto domino.

“Pos” para empezar está la controversia causada por el “Presi” de gringolandia, Donald Trump, al llegar al punto de proponer calificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que provocaría futuras intervenciones directas de las fuerzas armadas estadounidenses en contra de estas organizaciones delictivas, aunque hay quienes la ven como una postura electorera, en su intentona de reelegirse. ¡Ups!

No obstante lo que es el “Pejidente” mexicano, Andrés Manuel López Obrador, luego luego le contestó con la expresión: ¡Cooperación sí, intervención no!, aunque llegada la hora poco les podría importar a los gringos lo que piense, de ahí el porque de la polémica existente, después de que esa propuesta surgiera del clan de los LeBarón, por aquello de que tienen doble nacionalidad, gabacha y mexicana. Así el dato.

Aún así y por encima de esos posicionamientos que tienen tintes políticos, lo cierto es que a un mes y dos días de que un grupo de sicarios atacaran a una caravana de tres camionetas, matando a 6 niños y 6 mujeres, nomás no ha habido avances para hacer justicia y detener a los responsables, con todo y que hasta participara el Buró Federal de Investigaciones (FBI), de ahí que la indignación llegara a ese punto.

Es por lo que ante esa impunidad, que ya el 70% de los habitantes del municipio bavispense han abandonado esa localidad, y dicho por el alcalde, Cornelio Vega, al igual que la mayoría de los LeBarón, con el consabido perjuicio de la economía de la zona, por ser quienes la promovían. De ese tamaño.

Llevan a los tribunales disputa yaqui…Por no arreglarse entre ellos, la que ya llegó a los tribunales, es la disputa entre dos grupitos de yaquis por la operación de la Cooperativa de Transportes de Carga y Volteo de Vícam y por la que mantienen el bloqueo de la carretera internacional, cobrando por pasar, y es que 14 de ellos fueron “jalados” a declarar ante el Juzgado Primero de Hermosillo. ¡Órale!

Ya que según lo ventilado por Patricio Varela Soto, miembro de de la autoridad tradicional del Pueblo de Tórim, no les quedó “díotra” más que acudir a cumplir con un citatorio que les hicieran, luego de que fueran demandados por el grupo contrario, que es el que lleva a cabo los cierres carreteros, por la supuesta retención de unos tractocamiones y el secuestro de las oficinas de ese negocio cooperativista.

Al ser una comparecencia legal con la que dejaron entrever que “el miedo no anda en burro”, aún y cuando digan que ellos se rigen por sus reglas internas, como para que se presentaran a ratificar que no devolverán esos equipos y vehículos, hasta que no se respeten los supuestos acuerdos pactados con la contraparte en conflicto, que por lo divididos que están, no se ve para cuando vayan a solucionarlo.

Tan es así que para seña está que ya hasta el Ejecutivo Federal”, Manuel López Obrador, en su última visita hizo una parada para de pasadita dialogar con ellos y conminarlos a ponerse de acuerdo y que “fumen la pipa de la paz” y ya no hagan pagar a justos por pecadores, como es a los viajeros que usan esa rúa, así como las afectaciones al sector comercial de carga, por ser al que más le cobran. ¡Pácatelas!

Motivo por el cual es que sea un lío que más se notará por estas fechas navideñas, por ser la época de mayor circulación por esa cinta asfáltica, lo que ocasionará más contratiempos, de ahí que desde ya deben e$tarse frotando las mano$, por como aumentarán la captación monetaria ilegal que hacen con esa protesta con la que ya tienen varios meses, de ahí que hasta $acarán para el aguinaldo. Así el abu$o.

