No hubo quinto malo en visita de AMLO

Ya no detendrán en los filtros antialcohol

Que ya ni en los hospitales están seguros

Una “nota bomba” que impacta a Sonora

No hubo quinto malo en visita de AMLO…Y en la que no hubo quinto malo, es en la vista número cinco que ayer realizará el “Presi”, Manuel López Obrador, con la que en su primer año ya empató las que hizo su antecesor, Enrique Peña Nieto, en todo su sexenio, por las buenas nuevas que anunciara en torno a los casos del derrame del Río Sonora y la tragedia de la Guardería ABC. ¡Órale!

Porque en lo que tiene que ver a la tóxica derramada de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre del Grupo México a dicho afluente, ocurrido en agosto del 2014, se sacó a flote que es una contaminación que se sigue atendiendo, a pesar de que la pasada administración federal de Peña Nieto había dado por concluida esa remediación, sin que cumplieran lo prometido. ¡Tómala!

Pues en esos términos estuvo el informe que ayer presentara al respecto el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, al confirmar lo que todo mundo sabe, de que es un proceso que no terminaron con todas las de la Ley, a pesar de que se afectara a unos 25 mil habitantes de la zona serrana, con todo y que para esa remediada se creara un fideicomiso de $2 mil millones de pesos.

No por nada es que López Obrador anunciara que sí se concluirá la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS) en Ures, la cual hasta ahora habían dejado en obra negra, e incluso la asignaron en comodato para que ahí se instalara la base de operaciones de la Guardia Nacional, misma que se hará con los $800 millones que no se ejercieron de llamado Fideicomiso Río Sonora. ¡Vóitelas!

Ya que lo que es hasta ahora, tanto el dueño del Grupo México, Germán Larrea, y las autoridades que salieran, se hicieron “chombito$” en torno a ese millonario faltante, de ahí que los afectados interpusieran un recursos legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que está por resolverse, precisamente para que se ejerza ese recurso en las acciones que quedaran pendientes.

Sin embargo en lo que se emite dicho fallo legal, lo que es al insensible de Germán y compañía ya los han estado jalando para pedirles cuentas claras, y no como el agua que contaminaran, mediante procedimientos administrativos que ya les han aplicado para revisar el cumplimiento de ese emporio minero, tocante a los compromisos que asumieran, pero sin dar muchos detalles para no entorpecerlos.

Además de que les están haciendo unas inspecciones “de pe a pa”, para checarles las instalaciones con las que cuentan, así como la presa de jales que construyeran para almacenar los desechos que generan y que no vuelva a presentarse otro desastre como el de hace cinco años, que está considerado como el “píor” en la historia de México, pero sin que así se actuara como lo demandaban las circunstancias. ¡Glúp!

No detendrán en los filtros antialcohol…Vaya que a los que les entró el espíritu navideño, es a los de Policía Municipal de Hermosillo, de acuerdo a lo destapado por el comisario en jefe, Cornelio Jiménez, de que en esta ocasión durante diciembre instalarán filtros antialcohol, pero no con un sentido recaudatorio, sino preventivo, a diferencia de a cómo se hacia en la pasado, lo que está de no creerse.

Ya que en base a lo adelantado por Jiménez Cortez, esta vez la pretensión con esos retenes de revisión, es el evitar accidentes por conducir en estado de ebriedad, de ahí que contrario a como se estilaba antes, ahora no aplicarán multas de más de $7 mil pesos, ni detendrán al conductor; sino que pedirán que una persona sobria conduzca el vehículo, para que lleguen sanos y salvos a su destino. Así la atención.

De tal forma que así está la sensibilidad que ahora estarán exhibiendo las autoridades policiales, bajo la conciencia de que durante las fiestas decembrina es muy común el aumento en el consumo de bebidas embriagantes y por ello implementarán esa medida de control sobre los automovilistas que rebasan los niveles de alcohol en la sangre, pero sin que exista ninguna sanción, sólo una llamada de alerta.

Para ese afecto es que al momento en que en el operativo detecten una persona con aliento alcohólico, únicamente le solicitarán que le hable a un familiar o amigo que esté en perfecto estado de salud para que tome control del carro, y para lo cual se contará con la presencia un médico legista, quien dará fe de la condición de los automovilistas, y de las personas que realicen el cambio de conductor. ¿Cómo la ven?

En pocas palabras así está esa instrucción con sentido social que la alcaldesa, Célida López Cárdenas, le está dando a los mandos policiales, para privilegiar la protección de las familias hermosillenses, aunque aclarándose que sin un conductor comete una infracción de tránsito al manejar embriagado, se le aplicará la ley y lo referente a la conducción punible, por lo que no será un salvoconducto. ¡Ups!

De ahí lo advertido por Cornelio Jorge, de que tampoco deberá abusarse de esa consideración que tendrán, como para que haya quienes caigan en el exceso de querer conducir “yendo como placa de trailer”, es decir, “hasta atrás”, o sin saber ni como se llaman, porque en esos casos sí que ya no los podrá salvar ni “El Chapulín Colorado”, por transitar casi casi con la lengua “trabada”. ¡Palos!

Que ya ni en los hospitales están seguros…Pa´ que vean hasta donde ha llegado ya la inseguridad en Obregón, para prueba está el asesinato de un guardias de una empresa privada que le brinda servicio al IMSS, luego de que un solitario sicario ingresara al área de Urgencias del Hospital Regional I y le disparara por intentar evitar que rematara a una persona que estaba internada. ¡Zaz!

A ese grado es que el clima de violencia en esa ciudad ya está atentado contra personas inocentes y exponiendo a la población en general, como ahora a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por esa homicidio perpetrado la tarde del pasado miércoles en el citado nosocomio, localizado en las calles Guerrero y Sahuaripa, en la colonia Bella Vista. Ni más ni menos.

Eso luego de que el pistolero llegara a ese punto de atención hospitalaria, y al ubicar a quien pretendía ultimar, un tal José Avelino, de 28 años de edad, lo que es el vigilante, Roberto Antonio, de 34 años, adivinó sus negras y funestas intenciones, y al impedírselo es que abriera fuego contra él, de ahí que por quien iba solamente resultó con una herida de bala en el brazo derecho. Así de trágico.

Por lo que ya se imaginarán el caos que causó ese fatídico y violento hecho entre los afiliados, del ahora sí que “Inseguro” Social, al extremo de que hubo hasta desmayados, en medio de la corredera y las crisis nerviosas que propiciaran los disparos del gatillero, quien aprovechó la confusión para huir en un automóvil que lo esperaba en las inmediaciones, mientras que la víctima murió en el lugar de los hechos.

Pero en tanto que ya se está llegando a esos niveles de inseguros, en los que ya ni los pacientes hospitalarios están seguros, lo que es el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, acaba de rayar en la burla al recibir el premio “Municipio Seguro” de la Federación Nacional de Municipios de México, cuando es una de las localidades más violentas no sólo del País, sino del mundo. ¡Ñácas!

Una “nota bomba” que impacta a Sonora…Ahora sí que en los recientes días ha surgido cada noticia bomba, pero la última sí que impactó a Sonora, al aflorar que quien solicitó un amparo contra cualquier posible orden de aprehensión librada en su contra por las fiscalías General de la República (FGR) y la Estatal de Chihuahua, es el ex gobernador Manlio Fabio Beltrones Rivera. ¡Pácatelas!

Así está la ventaneada que le están dando al también ex dirigente nacional priísta y ex senador, al ser señalado en las investigaciones por el desvío de 250 millones de pesos que el Gobierno federal, en la gestión de Enrique Peña Nieto, transfiriera al gobierno chihuahuense en el mandato del ex gobernador, César Duarte, y que fueron abonados al PRI para financiar campañas electorales en 2016. Así el dato.

En lo que es una acusación y proceso judicial por la que ya en su momento fuera encarcelado el ex secretario general adjunto del CEN del tricolor, Alejandro Gutiérrez, que era el segundo de a bordo de Manlio Fabio, pero luego en la pasada administración un juez ordenó que el caso fuera federalizado y ya después la FGR retiró la imputación, pero ahora se le sigue otro juicio por el que está arraigado.

O séase que así están reactivando esa judicialización contra Beltrones, de ahí porque está volviendo a recurrir a la protección de la justicia, mediante esa amparitis, al trascender que ya anteriormente había hecho ese requerimiento, aún y cuando manejan que en esa era para que le informen el cómo vendría el procedimiento en su contra, de ahí las especulaciones que hay. De ese tamaño.

Y tan es un caso de alto impacto en el mundo polaco, que hasta el Mandatario de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre si la indagatoria contra el político sonorense tiene una arista política, ante lo que reviró que todo es político, como lo dice el mismo nombre de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que así estuvo la evasiva que provocara más dudas.

