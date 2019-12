Tendrá un extra visita de hoy de AMLO

Tendrá un extra visita de hoy de AMLO…Y la que tendrá un extra, es la pospuesta visita que hoy hará a esta Capital el “Pejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, al adelantar que también lo acompañará el secretario de la Semarnat, Víctor Toledo Manssur, para rendir cuentas o un informe sobre la situación que guarda el Río Sonora, a raíz del derrame de ácido sulfúrico ocurrido en el 2014. ¡Zaz!

Pues con esa novedad es con la que ayer salió López Obrador, en su mañanera rueda de prensa de todos los días, con lo que queda en claro que aprovechará su venida para “matar dos pájaros de una sola pedrada”, porque inicialmente el viaje nomás era para reunirse en privado con los padres de los niños fallecidos y lesionados durante el incendio de la Guardería ABC, registrado el 5 de junio de 2009.

Así que si otra cosa no pasa de última hora y se concreta “su pisa y corre”, sí que se estaría informando sobre dos de las principales demandas que se han hecho desde hace rato, como es la que tiene que ver con el siniestro de la ABC, por ni siquiera haber detenidos a la fecha; y el caso de la regazón provocada por el emporio minero del Grupo México, como consecuencia de la fuga de la mina Buenavista del Cobre.

Ante lo que quiere pensarse que Andrés Manuel para todos podría tener respuestas a sus exigencias, que en lo que toca a la quemada estancia infantil, sería en lo relacionado con la petición de atención médica, por la que todavía a estas alturas están pugnando, así como en lo referente a los procesos judiciales que hay contra los ex funcionarios del IMSS y dueños de la misma, a los que consideran responsables.

Y en lo concerniente a lo que ha sido considerado como el “píor” desastre de la historia en el ramo de la minería en México, como es la condenada derramada en el principal afluente del Estado, lo que es AMLO anticipó que Toledo Manssur ya debe tener el respectivo análisis, a partir de los monitoreos e investigaciones que han realizado, para por fin despejar dudas sobre esa contaminada. De ese pelo.

Con todo y que por encima de la incertidumbre que aún hay sobre la calidad de esas aguas que consumen los habitantes de la zona serrana afectada, la deuda pendiente que también hay no es solo con el resarcimiento en ese sentido, sino el que igualmente les hagan efectivas las promesas que les hicieran, como es la de construir plantas potabilizadoras y una clínica para atender a quienes se enfermaran.

No en balde del cuestionamiento que le hiciera al “Presi” Federal emanado de Morena, sobre el retraso que ha habido durante su gestión para enfrentar esa contingencia y darle una solución a todos los niveles, ante lo que respondió con todas sus letras que “Puede ser que se haya demorado, pero no es por influencia de nadie, ya no es lo mismo que antes, ahora puede ser que tarde la justicia, pero llega”. ¿Será?

Es por eso de las expectativas que hay, y ahora por partida doble, ante esa gira de entrada por salida que llevará a cabo, para ver qué nuevas traerá en torno a esas problemáticas a las que simplemente les han dado largas, eso a pesar de que el Mandatario de origen tabasqueño jura y perjura que las cosas ya son diferentes, al prometer que ahora sí se actuará, lo que todavía está por verse. Ni más ni menos.

Que van contra los cohetero$ “pirata$”…Ahora sí que para prevenir que no “le truene el cohete” en la mano a nadie, durante la actual temporada decembrina, es que la Dirección de Inspección y Vigilancia y la Unidad de Protección Civil Municipal trabajarán en un operativo de detección de lugares de venta de pirotecnia que no cuenten con permiso para esa comercialización. ¡Tómala!

Por lo que así estará ese rastreo en conjunto que harán contra los coheteros clandestinos o “piratas” que aparecen por está época, en aras de hacer “su ago$to” en pleno diciembre con esa vendimia, de acuerdo a lo advertido por el jefe de Inspectores de “Desprotección” Civil, un tal Rafael Robles Jáuregui, porque lo que es la titular de esa área, Santa Aguilar, sigue sin dar la cara y según esto a nivel de “aviadora”. ¡Ups!

Y tan ya comenzaron con esas tronaderas, que manejan que para el sector Norte es donde han tenido más reportes, con alrededor de una treintena, de los cuales ya seis resultaron en sanción y con el decomiso de 4.5 kilogramos de ese producto, en lo que apenas es el inicio, al ventilarse que la etapa más crítica se presenta desde el día 23 al 31 de diciembre, y no porque muchos anden “bien cohetes” con pólvora.

De ahí de la advertencia que a dúo ya le hicieran Robles Jáuregui y el de Inspección y Vigilancia, Gino Saracco Morales, a los que incurren en ese pirataje explosivo, porque el reglamento marca una multa de 50 a 5 mil UMAS, que en pesos son alrededor de $4 mil 500 a $450 mil “del águila”, dependiendo de la cantidad polvorosa que les encuentren y que por ende no la tengan autorizada tampoco por la Sedena.

O séase que así estará ese rastreo que harán empezando por quienes hagan detonaciones en la vía pública, a quienes “les echarán” a la Policía Municipal, ya que para el caso pondrán a disposición de la ciudadanía los teléfonos 2895042 y 6623004072, además del 911, eso para evitar tragedias como las que ya se han registrado anteriormente, por vender explosivos que no están permitidos. ¡Vóitelas!

Ya tendrá un problema meno$ la “Gober”…Quien ya tendrá un problema menos, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, luego de que ayer fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre para 55 municipios de la Entidad, eso en respuesta a la solicitud que hiciera como consecuencia de las pasadas lluvias del 27, 28 y 29 de noviembre. ¡Órale!

Y es que con esa autorización por parte de la Secretaría de Gobernación ya se estará pasando al siguiente nivel, en cuanto a la ayuda que estarán recibiendo del gobierno federal, si analiza que anteriormente ya se había hecho una declarada de emergencia, pero esa fue para brindar un respaldo en lo más inmediato ante esa urgencia, que implicaba la dotación de agua, despensas, colchonetas y demás víveres. ¡Qué tal!

Aún así la “Gober” precisó que será hasta el 3 de enero del próximo año, es decir, en alrededor de un mes más, cuando especifiquen las acciones a realizar a favor de los municipios afectados por esas precipitaciones, entre ellos “Hoyosío”, para evaluar en qué términos y monto$ vendrán los recursos que ya irán enfocados a la reparación de la infraestructura y los diferentes estragos en varios ámbitos.

Eso porque no hay que olvidar que los históricos aguaceros continuos que se presentaron durante tres días destrozaron carreteras y puentes, aparte de provocar inundaciones, de ahí que hasta ahora sólo los hayan reparado parcialmente o por mientritas, para reanudar el paso o tránsito, en lo que estaban a la espera de esa aprobada para que les llegue el financiamiento y poder dejarlos como estaban. Así el dato.

Casi por nada es que a Claudia ya se le viera más relajada en el marco del acto que ayer encabezara para la entrega de 3 mil becas a estudiantes de Educación Básica, celebrado en el gimnasio Arena Sonora, de 4 mil 282 que se asignaran en el 2019 en Hermosillo, y ciertamente que no es para menos, porque esa positiva noticia que recibiera le ayudará a salir a flote con esos daños acuáticos que se sufrieran. ¿Qué no?

Se apunta una “de cal” la “Presimun”…A la que hay que apuntarle “una de cal”, es a la alcaldesa, Célida López Cárdenas, por la buena nueva navideña que ayer se anunciara, de que a partir de enero rehabilitarán con concreto hidráulico la céntrica calle Matamoros, entre Colosio y Serdán, en el Centro de la ciudad, por como en la actualidad está muy destrozada y hoyuda como nunca. Así el acierto.

Porque en base a lo destapado por el de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), José Eufemio Carrillo Atondo, ese necesario y urgente rescate consistirá en una obra con dicho material en alrededor de tres mil 620 metros cuadrados, con lo que se supone que la dejarán como nueva para algunos años, por como hoy en día hay unas cuadras que está llenas de baches. Ni más ni menos.

Ya que se han deteriorado a tal grado las avenidas de esta “Capirucha”, que ni las de ese sector comercial se han salvado, que es por lo que José Eufemio reconociera, que si bien ya se reconstruyeron las banquetas, pero no así la superficie de rodamiento, por lo que están muy maltrechas, de ahí el porque le invertirán $9 millones 551 mil 978 pesos, en conjunto con el fideicomiso del Patronato del Centro.

De tal forma que así estará la restauración de esa transitada arteria, ubicada en el primer cuadro de Hermosillo, que también incluirá la rehabilitada de mil 268 metros cuadrados en los cruceros, los cuales tendrán concreto estampado, aunado que a la par colocarán cuatro semáforos nuevos, los cuales permitirán la seguridad del cruce peatonal, con un sistema de funcionamiento simultáneo. A ese nivel.

En lo que son unos trabajos con ese tipo de concretos que son más duraderos y que se calcula que tendrán una duración de tres a cuatro meses, que ojalá y sea el inicio de la modernización de las principales calles de esa zona de mucho tránsito vehicular, por haber otras que están peor que la que van arreglar, como es la Juárez, Guerrero, Monterrey y demás, aunque empezarán con la que es el principal acceso a ese punto.

