Se cambió de bando ex zar antidrogas

En el aire posible huelga de ruleteros

Proponen justicia para Poder Judicial

¡Más de lo mismo! en Partido del MC

Se cambió de bando ex zar antidrogas…Y para los que pensaban que no iba a pasar nada, con todo y los “trapito$ $ucio$ que les $acaran al sol” a algunos ex funcionarios durante el pasado juicio en los EU contra el hoy condenado capo del “Narco”, Joaquín “El Chapo” Guzmán, hay tienen que ayer detuvieron en Dallas, Texas, al ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. De ese pelo.

A ese grado es que a Genaro le están amargando la navidad, al ser arrestado por los cargos de narcotráfico, corrupción, conspiración y falso testimonio, por lo que así está la “quemazón” para los ex presidentes de la Nación, los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox, ya que en el sexenio del primero fungió como zar antidrogas, y con el segundo despachó en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Con lo que a la postre más tarde que temprano vino a comprobarse en manos de quien estaba la seguridad de los mexicanos en esos periodos, por siempre haberse sospechado de la actuación de García Luna, ya que desde entonces se le ligaba con el crimen organizado, cosa que obviamente negó, hasta ahora que se lo terminaron comprobando y es por lo que estallara el escándalo, con esa noticia bomba. ¡Tómala!

Y es que en el enjuiciamiento que le hicieran Guzmán Loera en el 2018, en el que se le condenara a cadena perpetua, lo que es Jesús “Rey” Zambada García declaró que desde el 2005 personalmente empezó a sobornar a García, cuando estaba al frente de la AFI, y de ahí pa´l real comenzó a colaborar con el Cartel de Sinaloa, acusación que el ex funcionario calificó de mentira, difamación y perjurio. ¡Ajá!

Es por eso que con esa sonada detención cobra fuerza la versión de que la llamada guerra contra los cárteles de la droga durante la gestión de Calderón Hinojosa, sólo se trató de una farsa para proteger a un grupo delictivo en especial, como era el del “Chapo” Guzmán, de ahí el porque al ahora atrapado en aquél tiempo se le diera más poder que ni al mismo Ejército y la Marina, con lo que operaba a su conveniencia.

Luego entonces a ese punto está el desprestigio no solamente para el calderonismo y foxisimo, sino para México en general, porque eso de alguna manera exhibe el porque ese problema es un cuento de nunca acabar, por de a cómo esas mafias terminan por corromper a las autoridades, y a todos los niveles, como lo refleja el que en esta ocasión llegaran a la cabeza, de quien en teoría estaba para combatirlos.

Pero si se analiza que al ex titular de “Inseguridad” en el País no es el único al que ventanearan en el citado proceso contra Guzmán, por igual haberse “embarrado” al ex “Presi” de la República, el priísta de Enrique Peña Nieto, es por lo que habría que ver quién sigue, porque muy seguramente que los gringos todavía deben estar investigando y cuadrando toda la información que les proporcionaran. ¡Vóitelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

En el aire posible huelga de ruleteros…Con todo y que está de dudarse, pero de no tratarse de un simple amenaza la ayer lanzada por el cabecilla del Sindicato de Trabajadores del Transporte, Apolinar Castillo Valdez, todo auguraba a que hoy podrían estallar la huelga de los camiones urbanos, dizque porque estaban muy tirantes las pláticas con las empresas concesionarias de ese servicio. ¡Ñácas!

Toda vez que en base a lo adelantado por Castillo Valdez, éste miércoles no saldrían a trabajar y dejarían los ruleteros en el Centro de Pernocta, ubicado en bulevar Lázaro Cárdenas, y avenida Ignacio Manuel Altamirano, en la colonia Unión de Ladrilleros, para concretar ese paro programado para las 05:00 de la “madrugada”, en un movimiento que también incluiría a los choferes de Cajeme y Navojoa. ¿Será?

Eso porque todavía por la tarde estaban a la espera de una respuesta a la reiterada inconformidad que han externado y por la que ya han emplazado varias veces, como es la de que les respeten el escalafón y los cambien a un esquema de pago por horas, y no por jornada laboral, para que haya remuneración por igual, y que es lo que al parecer han estado frenados, a la hora de pactar un posible acuerdo. De ese vuelo.

Sin embargo en tanto que Apolinar y compañía amagan con no salir a circular con más de 300 unidades en esta Capital, así como unas 130 en Obregón y otras 70 en “Polvojoa”, lo que es de las compañía Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, no se había escuchado alguna postura al respecto, de ahí el porque de la interrogante, con relación a cuánto habrá de cierto.

Y sí que causa incertidumbre el que a unas horas de esa paralización, con la que se perjudicaría a más de 200 mil usuarios, sólo se conozca la posición y visión de una de las partes involucradas, de ahí que todo haga suponer que como anteriormente ha sucedido, que de último momento lleguen a un arreglo por mientritas, o para volver a prorrogar la colocación de las banderas rojinegras. Así la incertidumbre.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Proponen justicia para Poder Judicial…Quien sí que les adelantó su Noche Buena a alumnos de escasos recursos y con alguna discapacidad, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al ayer entregarles 166 becas y estímulos educativos en los municipios de San Pedro de la Cueva, Villa Pesqueira y Mazatán, en el marco de una gira que hiciera por esos lares. ¡Qué tal!

No en balde es que Claudia destacara en esos actos por la sierra baja que “Sé lo importante que son estas becas para nuestros niños, becas de vulnerabilidad, becas de excelencia, si tienen algún problema para llenar la solicitud aquí está la gente de Crédito Educativo para cualquier duda que tengan los apoyamos, pero tiene que ser en línea porque así nos piden las reglas para que haya mayor transparencia”.

Y una muestra que prueba el apoyo incondicional que hay en esa materia, es que la Mandataria Estatal destacara que los estudiantes que hicieron el requerimiento de ese respaldo becario lo obtuvieron en su totalidad, de ahí que fueran asignadas 50 en Mazatán, 55 en Villa Pesqueira y 61 en San Pedro de la Cueva, además de 18 estímulos de excelencia, por lo que así estuvo el beneficio. ¿Cómo la ven?

Por cierto que ya en temas generales y en entrevista de banqueta, lo que es la Ejecutiva sonorense aprovechó para reiterar la conveniencia de la iniciativa que recién enviara al Congreso del Estado, con la que buscan que sean los propios magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) los que elijan a sus sucesores, como una forma de privilegiar el servicio profesional de carrera y evitar intromisiones. ¡Órale!

Ya que la pretensión con esa reforma legislativa, es que no lleguen improvisados a esas posiciones, sino especialista con toda una trayectoria en ese Poder Judicial, pero que además no estén políticamente contaminados, como en su momento ya lo promoviera el “Pejidente”, Andrés Manuel López Obrador, siendo gobernante del ex Distrito Federal, hoy Ciudad de México. De ese tamaño.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Más de lo mismo! en Partido del MC…Donde terminó pasando lo que en otros partidos políticos, es en el del Movimiento “Ciudadano” (PMC), por como acaban de renovar su dirigencia estatal con ¡más de lo mismo”!, o con una de las gentes que ha estado en primer cuadro desde hace rato, como es el ex diputado y hoy regidor, Carlos “El Charly” León, en lugar de darle oportunidad a otros. ¡Zaz!

Al suponerse que debe haber “más tela de donde cortar”, a la hora de proponer prospectos para dirigir, y de esa forma hacer crecer a ese instituto político, pero “pos” como “le agarran sabor al “hue$o”, es por lo que ya después no quieren soltarlo, como se está comprobando con la camarilla que actualmente detenta su manejo y de la que es parte el protagónico de León García. Ni más ni menos.

O séase que así está el acaparamiento en el que están incurriendo, como lo denota el que aparte de contar con un cargo político, todavía de pilón se apropian de los puestos directivos partidistas y para quien dude de lo anterior, para evidencia está que la saliente de la Lola del Río Sánchez también hoy en día es legisladora local y ahora se está desmarcando para buscar la candidatura a la gubernatura. Así el dato.

Casi por nada es que lo menos que se dijera, que la designación de Carlos Alberto había tenido visos de agandalle, por como lo hicieran por la vía del “dedazo” y sin consultar a nadie y mucho menos a las mínimas bases, aprovechándose del control que hasta ahora han tenido del partidito del color naranja, pero que al parecer ya no será por mucho tiempo, aún y con esa imposición que concretaran. ¡Pácatelas!

Eso por como en días pasados en la asamblea nacional del PMC, en la que estuvieran los máximos jerarcas, ahí prácticamente destaparon a Ricardo Bours Castelo como su probable próximo “candidote” “a la grande” estatal, por las porras que le echaran, por lo que ya nomás faltó que ahí mismo le levantaran la mano como “su gallo”, lo que de entrada ya “les movió el tapete” a los Charly y demás. Así “la cuña”

De ahí que la que con todo y el dolor de su alma de inmediato reaccionara, es María Dolores, al apuntillar que si Ricardo se anima a “entrarle” tendría que haber una elección interna, a pesar de que quien manda en el PMC es Dante Delgado, que en todo caso es el que tendría la última palabra, después de que le abrieran la puerta y posibilidad al integrante del clan de los Bours. A ese punto la impresión.

Correo electrónico: [email protected]