Ponen el ejemplo a Patronato del Centro…Y los que se están “moviendo” más que ni los del Patronato Pro Obras del Centro Histórico y Comercial de Hermosillo, cuyo cabecillas es Miguel Ángel Figueroa Gallegos, alías “El Magalito”, son los de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), dirigida por Ignacio Peinado, a raíz de la tragedia registrada al explotar un transformador subterráneo de la CFE.

Eso al aflorar que para más que Figueroa Gallegos y su pandilla, que se han pasado de negligentes e insensibles, lo que es Peinado Luna le requirió a los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el hacer una revisión de los 48 de esos aparatos que hay en ese primer cuadro de la ciudad, en pro de la seguridad de los clientes y la ciudadanía en general que acude a esa zona de comercio. De ese pelo.

Pues la intención es evitar otro hecho casi trágico como el ocurrido el pasado 27 de noviembre en las calles Guerrero y Doctor Noriega, cuando uno de esos artefactos eléctricos estallara en los momentos en que tres estudiantes de “Prepa” estaban parados sobre sus dos compuertas, cayendo dos de ellos al interior del mismo y resultando con quemaduras graves, de ahí que aún los atienden en Sacramento, California.

Y es que lo que son los operadores de dicho Patronatito no se ha visto que hasta hoy hayan movido un dedo para reforzar las medidas de prevención en esa área, con todo y que son los que promovieran la modernización de dicho sistema eléctrico, invirtiendo una mínima parte de las millonadas que cobran por los parquímetros, de ahí el porque se diga que también tienen parte de esa irresponsabilidad. ¡Tómala!

A ese grado es que Peinado Luna y compañía les están poniendo el ejemplo al “Magalito”

Figueroa Gallegos y sus malas compañías, como lo demuestra el que sólo era cuestión de tener buena voluntad para hacer la parte que les corresponde, como lo prueba el que hubieran sido recibidos por el Superintendente de Distribución de la Zona Noroeste, Norberto Encinas Ramírez. Ni más ni menos.

Es por eso que a Encinas Ramírez hasta le sacaran un acuerdo de hacer ese chequeo generalizado, al punto de que diera un plazo de tres semanas para emitirles un dictamen del estado que guardan esos depósitos conductores de “corriente”, los que ya se demostró que son un riesgo para la gente, a partir del citado explotido que se presentara y del que todavía no se subsanan “al cien” las consecuencias. ¡Ñácas!

Si se analiza que los de la “Comisión” hasta ahora no se han hecho cargo de los gastos que ha ocasionado el que Luis Fernando y Claritza, de 15 y 16 años, fueran los que resultaran más quemados, al ahora salir con que esperarán a que se determinen las posibles secuelas que tendrían en su salud, para poder indemnizarlos, cuando lo cierto es que la familia desde ya ha estada gastando en ese proceso de atención.

Dejan chiflando en la loma a los de ABC…Quien ya confirmó que hoy volverá a darse un “voltión” por esta Capital, es el “Presi” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, para cumplirle la promesa que les hiciera a los padres de los niños fallecidos y lesionados en el incendio de la Guardería ABC, de reunirse con ellos otra vez, después del primer encuentro que sostuvieran en Palacio Nacional.

Al ser una nueva venida que López Obrador ayer oficializara en su conferencia mañanera de todos los días, en la que hasta adelantó parte de lo que tratará con los papás que fueran víctimas de ese siniestro ocurrido en el 2009, y que será para darle seguimiento al compromiso que asumiera a nombre del gobierno federal de hacerles justicia, de ahí que les informará sobre el cómo van los avances. ¡Órale!

Para el caso es que trascendiera que para éste martes están siendo citados a las 12:00 horas en el hotel Santorian de esta Ciudad del Sol, que es donde habrá de celebrarse esa encerrona con Andrés Manuel, pero a las 13:00 horas, de ahí que lo estarán esperando; pero lo que es ayer lunes tendrían una juntada previa con los representantes de Gobernación en Sonora, para ponerse de acuerdo sobre la agenda.

De ahí el porque de las expectativas que hay, por ver qué nuevas les trae el Presidente de la República, en lo que será la segunda vez en que se verán las caras, lo que de entrada ya lo ven como ganancia, por como los anteriores Mandatarios nomás “no los pelaran”, a diferencia del trato personalizado que ahora les han dando, por la forma en que estará viniendo personalmente el gobernante federal originario de Tabasco.

Así estará “el pisa y corre” que hará AMLO, de ahí que se aclarara que no aprovechará la recta para visitar Bavispe y abordar el caso de la masacre de las familias Langford y LeBarón, perpetrada el pasado 4 de noviembre, cuando un comando armado matara a 9 de sus miembros, 6 niños y 3 mujeres, porque igual será un segundo cónclave que programarán en esa población, pero en una fecha venidera. ¡Qué tal!

Pero para que ven como “del plato a la boca se cae la sopa”, o en este caso esa reunida del “Presi” con los de la ABC, es que de ultima hora ayer se corriera la voz de que “se cayó” y la pospusieron para el próximo “juebebes”, dizque porque le surgió algo “importante”, de ahí que los “dejaran chiflando en la loma” hasta entonces, que es cuando supuestamente ahora sí les van a cumplir. Así el cambio.

Pegan “un llegue” a funcionario estatal…El que sí que está de pronóstico reservado, es el “sabadazo” que acaban de darle al titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Érick Iván Jaimes Archundia, al aflorar que el pasado sábado en la madrugada le entraron a esas oficinas como Juan por su casa, con la obvia intención de llevarse algo, y al parecer no precisamente de valor. ¡Vóitelas!

Es por lo que Jaimes Archundia inmediatamente hiciera público ese asalto del que fueran objeto los aposentos en los que despacha, a través de un mensaje que ventilara en sus redes sociales personales, incluso hasta dejando entrever que pudiera existir algún funcionario con un alto cargo público entre los involucrados, por lo que así podría estar el aparente “fuego amigo” que evidenciara. ¡Pácatelas!

Porque lo que es Érick Iván luego luego manejó que a todas luces los allanadores de ese inmueble pretendían encontrar o rastrear alguna cosa que les interesaba, de ahí que advirtiera que si la intención era la de intimidar, persuadir o disuadir las acciones, opiniones o posturas para seguir actuando correctamente, porque les incomoda, pues simplemente se equivocan, ya que según él no lo van a lograr.

Razón por la cual es que en una actitud de “ponerse el guarache” antes de tiempo, es que manejara en su cuenta de Twitter que: “Ahorita ya se encuentran peritos de la Fiscalía General levantando las actuaciones correspondientes. Habremos de hacer un balance de lo posiblemente sustraído, manipulado o incrustado con maquinación dolosa para perjudicar la actuación de la Consejería Jurídica”. ¿Cómo la ven?

O séase que en esos términos está “ese llegue que le pegaran” al funcionario leguleyo en mención y quien de por sí es muy polémico en su actuar, y para seña está el que de inicio en esta ocasión está dudando hasta de su sombra, de ahí que habrá que ver en que para esa intromisión de la que lo hicieron blanco y que es evidente que no es producto de la casualidad, sino de que más bien le andan buscando. ¿Será?

Da “quemada” a la 4T embajador ratero…Ahora sí que por más que quieran justificarlo, pero el que vaya que es “una quemada” para el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) de Morena en el Poder presidencial, es el escándalo mundial provocado por el embajador de México en Argentina, Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, al ser “cachado” robándose un libro en una librería de ese País. ¡Zaz!

Ya que si Recio Becerra así de “recio” luego luego “enseñó el cobre” en lo poco, no quiere pensarse que no hubiera hecho en lo mucho, en caso de habérsele puesto donde hay más, de ahí que no se valga el que ahora los morenistas salgan con que hay que evitar caer en linchamientos mediáticos, dizque para no destruir la dignidad de las personas, cuando por otro lado se les llena la boca al hablar de honestidad.

Toda vez que por más que quieran minimizar ese suceso, que viene a aumentar la mala fama que de por si tienen de los mexicanos, pero lo cierto es que hasta un video hay en el que se ve a Óscar Ricardo, que por cierto tiene 71 años, “embolsándose” el mentado ejemplar de un costo de $10 dólares, de ahí que no quede la excusa barata de que todos cometemos errores, por ese más bien haber sido un “horror”.

Aunque lo “píor” de esa ratería es que no la hicieran pública hasta que no lo balconearan, por haberla cometido a finales de octubre, y es hasta ahora que el de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrad, anunciara que ya se le separó del cargo en lo que investigan, y que de corroborarse lo renunciarían de manera definitiva, que es lo menos que deben hacer por la pena ajena que causara.

De tal suerte que ante esa mayúscula vergüenza sólo hay de tres sopas, o que a los funcionarios federales no les esté alcanzando el sueldo, por ahora ganar menos que el “Pejidente”, Manuel López Obrador; o el que tampoco les estén permitiendo esas compras con cargo al presupuesto, o que en su caso de plano está enfermo, al ser un cleptómano, por no tener otra explicación el haberse exhibido como un ladrón. ¡Palos!

