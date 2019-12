Que ya urge un hospital para quemados

Que ya urge un hospital para quemados…Y a pesar de que trágicos incendios han ido y venido, pero hasta ahora en el Estado no se ha concretado un centro hospitalario como el Hospital Shriners de Sacramento, California, donde atienden a personas quemadas, de ahí que cada vez que sucede una tragedia de esas las víctimas tienen que ser trasladadas a esa ciudad californiana. De ese pelo.

Porque a lo más que se ha llegado hasta ahora, para promover la atención de los afectados por esa clase de siniestros incendiarios, es a crear una fundación llamada Shriners-Sonora, que es una de las llamadas I.A.P, cuyo director es José Arturo Barreda Astiazarán, y que son los que se encargan de hacer los enlaces necesarios para que puedan ser transportados a ese nosocomio especializado. ¿Cómo la ven?

O séase que así ha seguido estando el atraso en esa especialidad médica, eso a diez años de ocurrida la catástrofe de la Guardería de la ABC, el 5 de junio del 2019, en la que murieran 49 niños al arder en llamas el improvisado inmueble en que operaba, que era una bodega adaptada, de ahí que ya era como para que cuando menos en su honor hubieran creado una unidad hospitalaria de ese tipo. ¿Qué no?

En lo que es una necesidad que aflora cada vez que se presenta una desgracia de esas, como la que ahora se registrara en el Centro de Hermosillo, luego de que a tres estudiantes de Preparatoria les explotara un transformador subterráneo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuando estaban parados sobre las dos tapaderas cuadras que lo cubrían, aventándolos y luego cayendo en ese depósito eléctrico. ¡Zaz!

Sin embargo y por lo que se ve, hasta el momento no ha sido posible el que pudieran unirse los tres niveles de gobierno para cristalizar esa obra, que sí que vendría a ser la diferencia entre la vida y la muerte para quienes requieren que se les atienda de emergencia por quemaduras, porque todavía a estas alturas se continúa perdiendo un tiempo valioso al llevarlos en avión a la citada urbe de los EU. ¡Ups!

De ahí que en pocas palabras y a pesar de los pesares, con lo único que se siguen contando es con la acción humanitaria de Barreda Astiazarán y compañía, con los gastos que ello implica, porque de lo contrario no se tendría ninguna opción para los heridos por esa causa, de ahí la urgencia que hay de hacer algo así como un Teletón, para tratar aquí a los quemados, porque del Gobierno no se ve para cuando.

Pretenden “blindar” el Poder Judicial…Si por la víspera se saca el día, la que sí que es música para los oídos del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Francisco Gutiérrez, es la sorpresiva iniciativa presentada ante el Congreso del Estado por la gobernadora, Claudia Pavlovich, para que la designación de magistrados recaiga sólo en el perfil de los que son de carácter regional.

Al ser una propuesta que por todas las vías había venido impulsando Gutiérrez Rodríguez, a fin de privilegiar la carrera en el ámbito judicial, de tal surte que sean garantía de trayectoria y experiencia en la impartición de justicia, con lo que se evitaría que los gobernadores en turno tengan improvisadoras “ocurrencias”, como sucediera en el pasado sexenio con Guillermo Padrés Elías. Así la imposición.

Es por lo que ante la sensibilidad y sentido común que está mostrado Pavlovich Arellano, al retomar esa posición y visión justiciara, para de alguna manera “blindar” al Poder Judicial estatal, es que todo pinta para que ya sea cuestión de tiempo y se convierta en toda una realidad esa nueva normatividad de selección de quienes conforman ese cuerpo colegiado de juristas, a partir de crear ese “candado” legal.

Además que es una proporción de reforma de la “Gober” que también contempla la inamovilidad de los magistrados regionales, que se sabe que es algo que ya está previsto en la Ley Orgánica del STJE, de ahí que ahora la pretensión sea la de sólo elevarla a rango constitucional, para que llegado el momento no cualquier mayoría simple de diputados pueda “echarla abajo con las manos en la cintura”. De ese vuelo.

Razón por la cual es que en pocas palabras de lo que se trata esa modificación alentada y oficializada por Claudia, es la de brindarles una protección a quienes tienen esa función de juzgadores a esos niveles, con la pretensión de que no queden expuestos a los vaivenes políticos de la época y por el contrario se aprovechen los conocimientos y experiencias adquiridos a lo largo de sus trayectorias en ese rubro.

“Raya de “cobrón” funcionario municipal…Los que tal parece que ya no hayan como sacar pa´l aguinaldo, al ahora por todo están cobrando, son los de Inspección y Vigilancia Municipal, cuyo director es Gino Saracco Morales, al esta vez anunciar que multarán hasta con $12 mil 673 pesos a quienes no tramiten permiso para la venta de artículos alusivos a Navidad afuera de sus casas. ¡Vóitelas!

No en balde es que consideren que a ese extremo ya está llegando la rapacidad recaudadora de Saracco Morales, con el pretexto de que no saturen y bloqueen las banquetas de los domicilios y con ello obstruyan el paso peatonal, de ahí que desde ya estén advirtiendo que las anuencias para ese efecto tendrán un costo de $220 pesos, con una vigencia del 1 al 24 de diciembre. De ese tamaño.

Así que ahora hasta por hacer esas vendimias decembrina a todos los niveles requerirán un cobro, cuando se supone que antes solamente pagaban los que lo hacían en forma y a gran escala, es decir, los que son vendedores que se dedican de lleno a esa actividad, y no quienes lo hacen de manera ocasional o en la temporada, únicamente para sacar una “lana” extra y ayudarse con los gastos. ¡Pácatelas!

Es por eso que al paso que van Gino y compañía, no descartan y que al rato también le van a caer quienes les da por montar bazares de fin de semana en sus viviendas, y que es para poner a la venta las chácharas que ya no usan o que tienen arrumbadas, eso por como nunca se están pasando de “cobrone$”, por la manera en que nomás se la llevan viendo de dónde sacan más cachata. ¡Tómala!

Y es que primero procedieron contra los diferentes tianguis que operan en la ciudad, con la excusa de regularlos, de ahí que ya empezaran a “vacunarlo$” o cobrarles, y ahora les están amargando la época navideña a quienes les da por vender en estas fechas, de ahí que ya se diga que a Saracco de Grinch no lo están bajando, por lo cobralón que está resultando y para seña está esa cobranza que ya se traen. ¿Qué no?

“Vuelve la burra al trigo” con choferes…Con todo y que no se ha hecho mucho ruido al respecto, pero trascendió que los que ya interpusieron oooootro emplazamiento para estallar una posible huelga camionera o del transporte urbano de Hermosillo para el próximo 11 de diciembre, son los del sindicato de choferes, que por parte de la CTM encabeza Apolinar Castillo Valdez. Ni más ni menos.

Aunque ahora la novedad es que los chafiretes inconformes y emplazados ya no solamente están echando mano de ese recurso legal, porque según esto la empresa no les cumplen las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, sino que además ahora de pilón se están quejando porque el servicio no ha sido lo prometido, cuando en todo caso ellos serían parte de ese fracaso, por ser los operativos. A ese punto.

Más menos así está el evidente harakiri que se están haciendo los piloteadores de ese rubro transporteril, por como una vez más están amenazando con paralizar a los ruleteros, en lo que es algo que ya han hecho varias veces, de ahí que ya nadie les crea, porque llegada la hora siempre llegan a un pre-arreglo y terminan prorrogando su movimiento laboral para una fecha posterior. Así el círculo vicioso.

Es por eso que esas tantas emplazadas que llevan, ya son vistas como un círculo vicioso al que han recurrido el Castillo…s en el aire de Apolinar, con la intención de meterle presión a los manejadores de las compañías Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, que son los que actualmente tienen la concesión, para conseguir que les otorguen más beneficios. ¿Será?

Preparan “nido” a “pájaros de la nieve”…Dan cuenta que los que desde ya se están “frotando las mano$”, ante la inminente llegada de los llamados “pájaros de la nieve”, son los prestadores de servicio playeros, como ya lo adelantara el Comisionado de Fomento al Turismo estatal, Luis Núñez, al ser un tipo de turistas que se deja venir en parvadas cada fin de año, de ahí que ya les preparan el “nido”.

Casi por nada es que Núñez Noriega ya esté pronosticando, que para destinos turísticos como el de Puerto Peñasco se espera un repunte en la derrama económica por el arribo de esa clase de viajeros que vienen huyendo del frío de sus lugares de origen, como es Canadá y las partes altas de los Estados Unidos, que en sus mayoría se transportan en sus casas rodantes para instalarse durante los meses de invierno.

Y ciertamente que el citado operador de esa área no habla nomás por hablar, a la hora de “echar las campanas a vuelo” con esa proyección, y para el caso maneja la estadística de que en los últimos 12 años ha crecido significativamente la afluencia de esos paseantes por estas épocas, sobre todo en Rocky Point, aunque también se les ve llegar a San Carlos, y en menor escala a Bahía de Kino. ¡Más menos!

En lo que es una mayor afluencia turística de ese "pajarerío" a la que también ha contribuido el que crearan lo que es el llamado corredor turístico, como parte de los acuerdos de la Comisión Sonora-

