Se solidariza Gobernadora con damnificados

Para atender a las familias afectadas por las recientes lluvias y realizar un levantamiento de los daños en calles y casas, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano recorrió el ejido San Luis en la Costa de Hermosillo, donde entregó despensas, botellas con agua y láminas.

Acompañada por Guadalupe Cruz Ramírez delegada municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, la mandataria estatal visitó y apoyó a las familias afectadas en dicha comunidad.

Además de ayudar con la entrega de despensas, botellas de agua y láminas, cobijas, a familias afectadas por las lluvias, la gobernadora Pavlovich recorrió la zona más dañada para conocer y definir las acciones prioritarias a realizar en apoyo de las personas perjudicadas.

“Lo importante es que lleguen las cosas en el momento; Divisaderos y San Pedro de la Cueva no tenían agua, ya tienen agua y ya tienen luz, es hacerle llegar el agua embotellada, el alimento y las cosas en el momento en el que están sufriendo, ya después, pues ya para qué, ya no tiene caso”, afirmó.

En encuentro con los ciudadanos, la gobernadora Pavlovich les manifestó su solidaridad ante las afectaciones ocasionadas por las condiciones climatológicas, y les reiteró que no están solos, al dársele puntual seguimiento y atención a todas sus necesidades antes, durante y después de las lluvias.

La titular del Ejecutivo Estatal enfatizó que personal del Gobierno del Estado se encuentra en distintas zonas de la entidad trabajando con acciones de apoyo, como el caso de Granados, Villa Hidalgo y Huásabas donde se tuvieron que desalojar a algunas familias debido a la crecida por la presa La Angostura.

“Vamos a necesitar muchísimo apoyo del Gobierno Federal, obviamente estamos todos visitando distintos lugares, yo estoy aquí en el ejido San Luis, pero hay gente que está ahorita trasladando en el helicóptero que tenemos, de la comunidad de San Juan, donde estaban totalmente aislados a la cabecera municipal, ya se terminó de trasladar a las personas que quisieron trasladarse”, indicó.

El pasado viernes se solicitó la Declaratoria de Emergencia para 72 municipios del estado, producto de las afectaciones de la segunda tormenta invernal por Sonora, detalló la gobernadora Pavlovich, y una vez que se termine con el levantamiento, se solicitará la Declaratoria de Desastre.

La mandataria estatal llamó a la población a seguir manteniendo precaución y resguardarse en zonas seguras, e invitó a la ciudadanía en general a aportar víveres y ropa en los centros de acopio para apoyar a quienes más lo necesitan en este momento.