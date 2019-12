«Sacude» violencia a Mon Laferte

La cantante chilena habla de la libertad de expresarse a través de la música, como en «Plata Ta Tá», de su topless en el Latin Grammy y de perder el miedo

Mon Laferte tuvo un despertar. Esa es su propia descripción tras visibilizar la ola de protestas y la unión de los pueblos de diferentes países en América Latina, incluyendo Chile, su tierra natal.

Dejó de tener miedo y no sólo desnudó su torso en los Latin Grammy para manifestarse en contra de la tortura en su país, sino que la sensación de expresarse por la libertad e igualdad también la plasmó en su sencillo «Plata Ta Tá», que a cuatro días de su lanzamiento en YouTube, tiene más de cuatro millones 870 mil visualizaciones.

«Toda esta revolución de Latinoamérica me ha despertado y tengo muchas ganas de componer, de hecho tengo ya un montón de canciones. Por ejemplo, Plata Ta Tá no es sólo un tema mío, sino que afecta a muchísimas personas, como las desigualdades. En esta nueva etapa de composición hay temas muy personales y también otros, como éste, que son más colectivos.

«Quería que estuviera en este video Yalitza Aparicio, a quien admiro mucho. Ella es justo lo que necesitamos: una mujer que representa nuestros orígenes, indígena, valiente, muy inteligente y con mucha conciencia. Era justo eso todo lo que yo quería transmitir con esta canción, la igualdad, la valentía, el aceptarnos, querernos, reconocernos como latinoamericanos. Eso nos han enseñado los más jóvenes, a manifestarse sin miedo”, reveló a Excélsior.

La intérprete observa con atención lo que sucede en Latinoamérica, pero sobre todo en Chile, donde radica parte de su familia y donde vivió su infancia.

«Veo todo lo que está sucediendo en Latinoamérica y claro que me mueve profundamente, porque son países que conozco, que he visitado, en donde tengo amistades que son familia. Pero lo de Chile me mueve más profundamente, porque lo entiendo más, porque viví de cerca mi infancia en un barrio muy pobre y mi familia vive allá.

«Viví en carne propia las desigualdades, así que puedo hablar con más conocimiento. Nací cuando la dictadura militar (de Augusto Pinochet). Crecí, vi el cambio, se supone hacia una democracia, pero todo sigue igual, por eso me afecta mucho más directamente”.

Su cuerpo, un lienzo

Mon se pintó en el pecho desnudo la leyenda “En Chile torturan, violan y matan”, y desfiló por la alfombra de los Latin Grammy, en Las Vegas, el 14 de noviembre. Después, en una entrevista televisiva, afirmó que la policía y los militares, en muchos casos, incendiaron el Metro de Santiago, en medio de las protestas. Por ello, los carabineros de Chile solicitaron, a través de un comunicado, que Laferte se presente ante el Ministerio Público y aporte pruebas. “Hasta que no se haga formal el citatorio, es sólo un comunicado de prensa y no se ha hecho formal”, precisó.

Mon Laferte mostró su emoción tras el fenómeno que ha causado el perfomance Un violador en tu camino, del colectivo LasTesis, en contra de la violencia hacia las mujeres, que comenzó como un acto callejero en Valparaíso, Chile, y ha dado la vuelta al mundo como un himno feminista.

Me emocionó mucho cuando lo vi, no podía creerlo. Se replicó en todo el mundo, en otros idiomas. Es muy fuerte que casi en 2020 sigamos expuestas a esta violencia. El tema me emociona, porque tengo sobrinas y quiero que tengan un mundo mejor, más libre. Es una revolución pacífica