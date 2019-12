Repatrian a niños no acompañados

Más de dos mil 226 menores entre nacionales y extranjeros ha repatriado personal del Sistema DIF-Sonora este año, a sus lugares de origen informó Karina Zárate Félix.

En el caso del albergue Tin Otoch se contabilizan 326 retornados a sus países de origen, de los cuales más de 30 son madres de familia que acompañaban a sus hijos, y mil 900 a través del programa Camino a Casa.

La titular de la dependencia mencionó que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes no acompañados extranjeros, son originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador; mientras que los nacionales provienen de Oaxaca, Guerrero y Sinaloa.

Explicó que la mayoría de estos menores no estaban acompañados de un adulto cuando fueron repatriados por la frontera de Nogales, Sonora, durante su travesía de intentar cruzar hacia Estados Unidos.

«Vamos muy similar al año pasado, ahorita tenemos a 20 niños, niñas y adolescentes y una madre de familia que están siendo atendidos en el albergue Tin Otoch, y en Camino a Casa son 12», mencionó.

La funcionaria estatal enfatizó que están trabajando fuertemente para retornar a los menores no acompañados a sus lugares de origen.