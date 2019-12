Renuncian famosos al alcohol tras desastrosas experiencias

Reyli Barba, confesó que se inició en la bebida a los once años, mientras que Julión Álvarez sufrió años en el hígado

Comenzaron tomando una copa, después dos, tres… hasta perder el control.

Beber es tan común que hay quienes, como Reyli Barba, empezó desde que era un niño de 11 años. En apariencia todo es fiesta y diversión, hasta que se convierte en un problema y un día el exceso los hace tocar fondo.

El alcohol, para Julión Álvarez, significó un daño a su hígado, pues contribuyó a su sobrepeso.

Tras ser diagnosticado con hígado graso, optó por dejar la bebida de tajo que le dio como resultado: bajar más de 10 kilos y mejorar incluso su voz.

«No digo que toda la vida voy a dejar de tomar, pero estoy dejando de tomar, fue por cuestiones de salud. Ya estaba muy amarrado (gordo)», dijo el cantante de norteño banda.

«En cuestiones de reflujo me he alivianado un poquito y me ha dicho mi equipo de trabajo que se escucha mejor (su voz)».

Golpe la asusta

Para Yolanda Andrade fue muy fácil empezar a tomar, pero muy difícil dejar el vicio. Tras años de lucha, la conductora vive sus días sobria y feliz.

«Para dejar una adicción, en especial la del alcohol, que es fácil adquirirla y tomarlo a cualquier edad, es muy difícil», señaló Andrade a quien una borrachera la marcó.

«Una caída que me di en el baño y me quedé ahí tirada, me asusté. Luego peor porque cuando me pude levantar, me quise lavar la cara y me pegué con el grifo», dijo. Después de eso decidió dejar el vicio.

Renuncia a malos hábitos

Lo primero a lo que Jorge Medina renunció hace 17 años fue a las drogas y hace dos a la bebida.

La vida del ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, ahora vive tranquilo y libre de vicios. «Me transformo (al cantar), sólo que ahora suceden cosas personales en mi vida que me llenan de satisfacción. Ya no tomo y dejé la fiesta», expresó el cantante de banda.

«Hubo alcohol. Yo dejé las drogas en el 2002. Estuve en una clínica de rehabilitación que se llama Promesas. Tengo 17 años sin drogas».

Cristianismo lo rehabilita

Luis Antonio López, conocido como «El Mimoso», tiene presente cuando en uno de sus conciertos bebió ¡dos botellas de tequila!

La única rehabilitación que le permitió al ex vocalista de la Banda El Recodo dejar de beber hace cuatro años, fue su conversión al cristianismo.

«Yo me tomaba de todo, tractolina, petróleo, todo lo que me dieran. En el concierto le digo a mi banda ‘toquen El Sinaloense’, terminó la canción y otra vez les digo ‘El Sinaloense’, se me quedaron viendo y yo enojado les grité.

«Acercarme a Dios fue una gran necesidad, conocí al Dios verdadero, no al de la teoría, sino al Dios que vive», recordó el cantante.

‘Empecé a beber a los 11 años’

Dice Reyli Barba que en los pueblos pequeños es común ver a niños beber y él no fue la excepción en su natal Pichucalco, Chiapas.

El intérprete, quien dejó de tomar el 5 de julio del 2015, confesó que nadie lo metió en el vicio y que él, en cambio, sí indujo a otros.

«El alcohol es el peor enemigo de la humanidad, es la peor de las drogas y encima es enaltecida y se vende en todos lados. Yo empecé a beber muy chiquito, a los 11 años», expresó el cantante de «Amor del Bueno» y «Desde que Llegaste». «No sé qué me perdió, lo que sí es que hoy estoy de pie y eso es un milagro».