Recortarían gastos en Servicios Públicos para la compra de barredoras

Ivanova de los Reyes

La Dirección de Servicios Públicos podría recortar gastos internos el próximo año para adquirir una barredora, de no autorizarse un recurso para la compra de cuatro unidades dentro del Presupuesto de Egresos 2020, reveló Norberto Barraza Almazán.

El titular de la dependencia municipal dijo que cada barredora tiene un costo de 300 mil dólares, es decir, aproximadamente seis millones de pesos y requieren por lo menos cuatro para cubrir toda la ciudad.

Mencionó que la única barredora con que cuenta Servicios Públicos se utiliza en los principales bulevares, como Colosio, Luis Encinas, Rodríguez, Kino y en el Centro Cívico de la ciudad.

Barraza Almazán indicó que no se contempla adquirir más unidades recolectoras el próximo año, ya que la prioridad son las barredoras y demás equipo de limpieza como dompes y retroexcavadoras.

«La prioridad para nosotros son las barredoras y si vemos que hay una oportunidad de algo adicional, serán esos equipos, cuatro dompes y una retroexcavadora», enfatizó el funcionario.

Añadió que no se pedirá nuevamente el apoyo voluntario de la ciudadanía para la compra de estas unidades como se hizo con los camiones de recolección, de no autorizarse el recurso dentro del Presupuesto 2020, sino que buscarían hacer un ahorro interno para adquirir por lo menos uno de estos.